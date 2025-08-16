ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी में प्रमुख पदों पर बदलाव की चर्चा, जिलाध्यक्ष में भी हो सकते हैं फेरबदल - RAJASTHAN CONGRESS COMMITTEE

कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे को मबजूत करने की कवायद चल रही है. इसके तहत प्रदेश कार्यकारिणी के प्रमुख पदों में बदलाव किया जा सकता है.

rajasthan congress committee
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2025 at 4:18 PM IST

4 Min Read

जयपुर: निकायों और पंचायतों के प्रस्तावित चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई है. वार्ड, मंडल, बूथ और नगर कांग्रेस के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े फेरबदल को लेकर पिछले दो महीनों से कांग्रेस के उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकारिणी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यकारिणी में कौन अंदर रहेगा और किसकी छुट्टी होगी, इसे लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है, कुछ जिलाध्यक्ष बदले भी जा सकते हैं.

प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बातचीत में कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में जल्द बड़ा फेरबदल होगा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा काम किया है और जो ग्रासरूट स्तर पर दी गई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उन्हें कार्यकारिणी में जगह मिलेगी. वहीं, जो लोग पद लेकर भी संगठनात्मक कामकाज से दूर हैं, उन्हें हटाया जाएगा. रंधावा ने कहा कि पहले भी ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई थी कि यदि वे काम नहीं करेंगे तो उन्हें कार्यकारिणी से हटा दिया जाएगा.

पढ़ें: सबको साथ लेकर चलने वाला नेता कल मुख्यमंत्री या मेरी जगह ले सकता है : गोविंद डोटासरा

सूची जल्द ही पार्टी हाईकमान को : रंधावा ने बताया कि पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यकारिणी में कौन शामिल रहेगा और किसे हटाया जाएगा. इस पर पूरा होमवर्क हो चुका है. कार्यकारिणी में बदलाव की सूची जल्द ही पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी. कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव सहित कई प्रमुख पदों पर भी बदलाव होना तय है. इसके अलावा, संगठन के लिहाज से बनाए गए आठ नए जिलों के साथ-साथ कुछ पुराने जिलों में भी जिलाध्यक्षों के फेरबदल की संभावना है.

परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार: पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सक्रियता का फीडबैक लेकर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है. इसके अलावा संविधान बचाओ रैलियों में सक्रिय भूमिका न निभाने वालों की भी सूची बनाई गई है. जिनकी रिपोर्ट अच्छी है, उन्हें बरकरार रखा जाएगा, जबकि खराब प्रदर्शन करने वालों को हटाकर नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा. पार्टी नेताओं के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ विधायकों और सांसदों को भी शामिल किया जाएगा. दिल्ली में हुए लंच मीटिंग के दौरान रंधावा ने इस पर चर्चा की थी, जिस पर कई सांसदों ने सहमति जताई थी.

यह भी पढ़ें: CWC New Team : सीडब्लूसी में युवाओं को नहीं मिली तरजीह, 'उदयपुर चिंतन शिविर' के संकल्पों को लगा झटका

प्रदेश कार्यकारिणी में 250 से अधिक पदाधिकारी: 15 जुलाई 2020 को गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली कार्यकारिणी में 39 सदस्य थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 170 कर दिया गया. विधानसभा चुनाव के दौरान रंधावा ने पार्टी नेताओं की नाराजगी दूर करने और कई जगह बगावत रोकने के लिए अपने स्तर पर ही 139 अतिरिक्त पदाधिकारियों (सचिव, महामंत्री, उपाध्यक्ष) को नियुक्त किया था. हालांकि, डोटासरा ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद इन्हें कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया. ऐसे में अब इस लिहाज से करीब ढाई सौ से ज्यादा पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में है.

बदले जा सकते हैं जिलाध्यक्ष: संगठन के लिहाज से बनाए गए 8 नए जिलों सहित कुछ पुराने जिलों में भी जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं. रंधावा ने कहा कि नए जिलाध्यक्षों की घोषणा जल्द की जाएगी. संभावित नामों पर मंथन चल रहा है तो वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां पर जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं.

नए बनाए संगठनात्मक जिले:

  • जयपुर ग्रामीण पश्चिम (कोटपूतली-बहरोड़ सहित)
  • डीग (भरतपुर से अलग)
  • बालोतरा (बाड़मेर से अलग)
  • नीमकाथाना (सीकर से अलग)
  • ब्यावर (अजमेर से अलग)
  • सलूंबर (उदयपुर से अलग)
  • भीलवाड़ा ग्रामीण( भीलवाड़ा जिले से अलग)
  • जोधपुर ग्रामीण पश्चिम( जोधपुर ग्रामीण से अलग)

जयपुर: निकायों और पंचायतों के प्रस्तावित चुनाव से पहले कांग्रेस अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई है. वार्ड, मंडल, बूथ और नगर कांग्रेस के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े फेरबदल को लेकर पिछले दो महीनों से कांग्रेस के उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कार्यकारिणी में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं. पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यकारिणी में कौन अंदर रहेगा और किसकी छुट्टी होगी, इसे लेकर पूरा होमवर्क हो चुका है, कुछ जिलाध्यक्ष बदले भी जा सकते हैं.

प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बातचीत में कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी में जल्द बड़ा फेरबदल होगा. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा काम किया है और जो ग्रासरूट स्तर पर दी गई जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, उन्हें कार्यकारिणी में जगह मिलेगी. वहीं, जो लोग पद लेकर भी संगठनात्मक कामकाज से दूर हैं, उन्हें हटाया जाएगा. रंधावा ने कहा कि पहले भी ऐसे लोगों को चेतावनी दी गई थी कि यदि वे काम नहीं करेंगे तो उन्हें कार्यकारिणी से हटा दिया जाएगा.

पढ़ें: सबको साथ लेकर चलने वाला नेता कल मुख्यमंत्री या मेरी जगह ले सकता है : गोविंद डोटासरा

सूची जल्द ही पार्टी हाईकमान को : रंधावा ने बताया कि पार्टी नेताओं का कहना है कि कार्यकारिणी में कौन शामिल रहेगा और किसे हटाया जाएगा. इस पर पूरा होमवर्क हो चुका है. कार्यकारिणी में बदलाव की सूची जल्द ही पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी. कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव सहित कई प्रमुख पदों पर भी बदलाव होना तय है. इसके अलावा, संगठन के लिहाज से बनाए गए आठ नए जिलों के साथ-साथ कुछ पुराने जिलों में भी जिलाध्यक्षों के फेरबदल की संभावना है.

परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार: पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की सक्रियता का फीडबैक लेकर उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है. इसके अलावा संविधान बचाओ रैलियों में सक्रिय भूमिका न निभाने वालों की भी सूची बनाई गई है. जिनकी रिपोर्ट अच्छी है, उन्हें बरकरार रखा जाएगा, जबकि खराब प्रदर्शन करने वालों को हटाकर नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा. पार्टी नेताओं के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ विधायकों और सांसदों को भी शामिल किया जाएगा. दिल्ली में हुए लंच मीटिंग के दौरान रंधावा ने इस पर चर्चा की थी, जिस पर कई सांसदों ने सहमति जताई थी.

यह भी पढ़ें: CWC New Team : सीडब्लूसी में युवाओं को नहीं मिली तरजीह, 'उदयपुर चिंतन शिविर' के संकल्पों को लगा झटका

प्रदेश कार्यकारिणी में 250 से अधिक पदाधिकारी: 15 जुलाई 2020 को गोविंद सिंह डोटासरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली कार्यकारिणी में 39 सदस्य थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 170 कर दिया गया. विधानसभा चुनाव के दौरान रंधावा ने पार्टी नेताओं की नाराजगी दूर करने और कई जगह बगावत रोकने के लिए अपने स्तर पर ही 139 अतिरिक्त पदाधिकारियों (सचिव, महामंत्री, उपाध्यक्ष) को नियुक्त किया था. हालांकि, डोटासरा ने इन्हें मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद इन्हें कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया. ऐसे में अब इस लिहाज से करीब ढाई सौ से ज्यादा पदाधिकारी प्रदेश कार्यकारिणी में है.

बदले जा सकते हैं जिलाध्यक्ष: संगठन के लिहाज से बनाए गए 8 नए जिलों सहित कुछ पुराने जिलों में भी जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं. रंधावा ने कहा कि नए जिलाध्यक्षों की घोषणा जल्द की जाएगी. संभावित नामों पर मंथन चल रहा है तो वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं, जहां पर जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं.

नए बनाए संगठनात्मक जिले:

  • जयपुर ग्रामीण पश्चिम (कोटपूतली-बहरोड़ सहित)
  • डीग (भरतपुर से अलग)
  • बालोतरा (बाड़मेर से अलग)
  • नीमकाथाना (सीकर से अलग)
  • ब्यावर (अजमेर से अलग)
  • सलूंबर (उदयपुर से अलग)
  • भीलवाड़ा ग्रामीण( भीलवाड़ा जिले से अलग)
  • जोधपुर ग्रामीण पश्चिम( जोधपुर ग्रामीण से अलग)

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANGES IN CONGRESS STATE EXECUTIVESUKHJINDER SINGH RANDHAWACONGRESS STATE EXECUTIVEराजस्थान कांग्रेस में बदलाव संभवRAJASTHAN CONGRESS COMMITTEE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अलास्का शिखर सम्मेलन: ट्रंप और पुतिन की बैठक के परिणाम भारत-अमेरिका संबंध पर डालेंगे प्रभाव

खत्म हो सकता है 12% GST स्लैब, इंश्योरेंस से लेकर किचन तक, सस्ते होंगे कई सामान

कृष्ण जन्माष्टमी पर कब और कैसे करें लड्डू गोपाल की पूजा, जानें पूरी विधि

सिर्फ 10 मिनट में ऐसे बनाएं स्वादिष्ट पालक की चटनी, यकीन मानिए अचार और सब्जी भूल जाएंगे आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.