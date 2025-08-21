शिमला: हिमाचल प्रदेश में चिल्ड्रन ऑफ स्टेट नाम से कोई योजना नहीं है. हालांकि राज्य में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू है. ये योजना 28 फरवरी 2023 से लागू है. राज्य सरकार ने इस योजना के तहत तीन साल की अवधि में पात्र बच्चों पर 41 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च की है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई.

आनी से भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने इस संदर्भ में सवाल किया था. विधायक लोकेंद्र कुमार जानना चाहते थे कि विगत तीन साल की अवधि में राज्य सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ स्टेट योजना के तहत कितने बच्चों को शामिल किया है, उन बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं और उन पर कितना खर्च हुआ है. इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बताया गया कि राज्य में चिल्ड्रन ऑफ स्टेट नाम से कोई योजना नहीं चल रही है, हालांकि हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की है. ये योजना राज्य में वर्ष 2023 में लागू की गई थी.

स्वास्थ्य मंत्री के लिखित जवाब में बताया गया है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना में पहली अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 3730 बच्चों को योजना का लाभ दिया गया. इस अवधि में 7.85 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च की गई. इसी तरह पहली अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक योजना के तहत 4409 बच्चों को लाभान्वित किया गया. इस अवधि में राज्य सरकार ने योजना में 16.25 करोड़ रुपए से अधिक की रकम खर्च की. अगले वित्तीय वर्ष में यानी पहली अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि में राज्य सरकार की योजना में 4112 बच्चों को लाभ मिला. इन बच्चों को योजना के तहत 17.33 करोड़ रुपए वितरित किए गए.

इस योजना में 27 वर्ष की आयु तक के पात्र निराश्रित बच्चों को विभिन्न लाभ प्रदान किए जाते हैं. पात्र बच्चों को उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के बाद नियमों के तहत मकान बनाने के लिए जमीन व आर्थिक सहायता भी दी जाती है. राज्य के बाहर शैक्षिक भ्रमण व त्योहार भत्ता भी निराश्रित बच्चों को दिया जाता है.

