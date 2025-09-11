ETV Bharat / state

मंत्री राकेश सिंह बोले- 'भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज में कुछ भी गलत नहीं, देश में इस तरह के कई पुल'

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 3:35 PM IST | Updated : September 11, 2025 at 4:02 PM IST 3 Min Read

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि पार्टी का निर्णय अंतिम होता है. उस पर कोई विचार नहीं किया जाता. फग्गन सिंह कुलस्ते और संपत्तियां उईके के परिवार के लोगों को कार्यकारिणी से हटाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही. यह एक अच्छा कदम है. भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को स्थान नहीं है. भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बारे में बोलते हुए राकेश सिंह ने कहा कि ब्रिज में कुछ भी गलत नहीं बना है. ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई उसके विभाग के साथ तालमेल न होने की वजह से की गई थी. 90 डिग्री के ब्रिज पर बेवजह खड़ा किया गया है विवाद भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री का ओवर ब्रिज एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल लगातार विवाद में आने के बाद पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया था. ठेकेदार ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और बताया कि विभाग ने जैसा नक्शा दिया था, मैंने उसी तरह का ब्रिज बनाया है. उसमें 90 डिग्री का नहीं बल्कि 119 डिग्री का कर्व है. इस पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि 90 डिग्री के ब्रिज पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया है. देश में कई स्थानों पर इस तरह के ब्रिज हैं. यदि सड़क में सुरक्षा के पूरे मानक अपनाए हैं तो 90 डिग्री का घुमाव कोई गलत नहीं है. लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह (ETV Bharat)

