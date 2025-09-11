ETV Bharat / state

मंत्री राकेश सिंह बोले- 'भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज में कुछ भी गलत नहीं, देश में इस तरह के कई पुल'

पीडब्ल्यू मिनिस्टर राकेश सिंह ने कहा- भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को स्थान नहीं है. पार्टी में निर्णय के साथ ही हो जाती है सहमति.

Public Works Minister Rakesh Singh
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 3:35 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 4:02 PM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि पार्टी का निर्णय अंतिम होता है. उस पर कोई विचार नहीं किया जाता. फग्गन सिंह कुलस्ते और संपत्तियां उईके के परिवार के लोगों को कार्यकारिणी से हटाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही. यह एक अच्छा कदम है. भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को स्थान नहीं है. भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बारे में बोलते हुए राकेश सिंह ने कहा कि ब्रिज में कुछ भी गलत नहीं बना है. ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई उसके विभाग के साथ तालमेल न होने की वजह से की गई थी.

90 डिग्री के ब्रिज पर बेवजह खड़ा किया गया है विवाद

भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री का ओवर ब्रिज एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल लगातार विवाद में आने के बाद पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया था. ठेकेदार ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और बताया कि विभाग ने जैसा नक्शा दिया था, मैंने उसी तरह का ब्रिज बनाया है. उसमें 90 डिग्री का नहीं बल्कि 119 डिग्री का कर्व है. इस पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि 90 डिग्री के ब्रिज पर बेवजह विवाद खड़ा किया गया है. देश में कई स्थानों पर इस तरह के ब्रिज हैं. यदि सड़क में सुरक्षा के पूरे मानक अपनाए हैं तो 90 डिग्री का घुमाव कोई गलत नहीं है.

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह (ETV Bharat)

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री संपत्तिया उईके की बेटी और पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन को जिला कार्यकारिणी सदस्य से हटा दिया है. इस घटना पर बोलते हुए राकेश सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को स्थान नहीं है. पार्टी में निर्णय के साथ ही सहमति हो जाती है. निर्णय पर कोई विचार नहीं किया जाता. पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है.

जबलपुर में हर साल की भांति इस साल भी आयोजित किया जा रहा है नर्मदा महोत्सव

मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं. इस मुद्दे पर राकेश सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए. मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वह सार्वजनिक होगा लेकिन कई बार मीडिया रिपोर्ट्स कुछ अलग कहती हैं और वास्तविकता कुछ और होती है. जबलपुर में हर साल की ही भांति इस साल भी नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. नर्मदा महोत्सव का आयोजन भेड़ाघाट की धुआंधार जलप्रपात के करीब किया जाता है.

इस मुद्दे को लेकर राकेश सिंह ने जबलपुर के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली थी. इस कार्यक्रम में इस साल सुगम संगीत, सूफी संगीत, म्यूजिकल बैंड और इंस्ट्रूमेंटल संगीत का समागम किया जाएगा. इस साल भी देश के जाने-माने बड़े कलाकारों को बुलाया जा रहा है. नर्मदा महोत्सव का आयोजन जबलपुर जिला प्रशासन और संस्कृति मंत्रालय मिलकर करता है. इसमें किन कलाकारों को बुलाया जाएगा यह संस्कृति मंत्रालय तय करेगा. तीन दिनों तक चलने वाला यह आयोजन जबलपुर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है.

Last Updated : September 11, 2025 at 4:02 PM IST

