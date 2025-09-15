ETV Bharat / state

श्मशान घाट भी नहीं इनको नसीब, तिरपाल डालकर 7 घंटे बाद जलाया गया शव

पंडरिया: ग्राम डोंगरिया खुर्द गांव से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है. जिला प्रशासन के विकास के दावों के बीच एक ग्रामीण का अंतिम संस्कार खुले मैदान में तिरपाल के नीचे किया गया. परिवार वालों का आरोप है कि अंतिम संस्कार के लिए भी उनको करीब 7 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा. गांव वालों का कहना है कि उनके यहां श्मशान घाट जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं है. अगर बारिश हो रही हो तो अंतिम संस्कार भी करना मुश्किल होता है.

श्मशान घाट भी नहीं नसीब: पूरी घटना पंडरिया ब्लॉक के ग्राम डोंगरिया खुर्द गांव की है. 90 साल के भगवती यादव की मौत के बाद परिवार वाले शव का दाह संस्कार करने के लिए खुले खेत में पहुंचे. बारिश की वजह से परिवार वालों को कई घंटों का लंबा इंतजार शव के साथ शव को जलाने के लिए करना पड़ा. दरअसल गांव वालों का कहना है कि यहां कोई श्मशान घाट नहीं है जहां बारिश में शव का अंतिम संस्कार किया जा सके. गांव वाले बताते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से कोई भी मुक्तिधाम नहीं बनाया गया है. जब भी किसी ग्रामीण की मौत होती है तो खुले में ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है.

मुक्तिधाम की जरुरत: गांव वाले बताते हैं कि सालों से इसी तरह वो खुले में अपनों के शवों का अंतिम संस्कार करते आ रहे हैं. गांव वालों का कहना है कि अगर यहां जिला प्रशासन कोई मुक्तिधाम बना देता तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती. गांव वाले बताते हैं कि कई बार वो जिला प्रशासन के अधिकारियों से मदद मांग चुके हैं. हर बार जिला प्रशासन के अधिकारी उनको आश्वासन देते हैं कि मुक्तिधाम बनाया जाएगा. लेकिन अबतक कोई भी बंदोबस्त गांव वालों के नहीं किया गया है.

तिरपाल और प्लास्टिक बांधकर करते हैं अंतिम संस्कार: बारिश के दिनों में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव वाले तिरपाल लगाते हैं. तिरपाल बांधकर बारिश के पानी को रोका जाता है फिर शव को दाह संस्कार किया जाता है. सहज ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनों के मरने के बाद भी उनके अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले व्यवस्था से जूझते रहते हैं.