मस्ती न बन जाये मातम! शांत नदियां, खूबसूरत झरनों से रहें सावधान, कभी भी हो सकता है हादसा - BE CAREFUL ON RIVERS AND STREAMS

मस्ती न बन जाये मातम! ( ETV BHARAT )

Published : May 28, 2025 at 7:38 PM IST

देहरादून किरनकांत शर्मा : उत्तराखंड में बारिश से खौफनाक मंजर अब जगह-जगह देखा जा रहा है. प्रदेशभर में बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है. खासकर उत्तराखंड की नदियां और झरने, जहां अक्सर सैलानी मौज मस्ती करते नजर आते हैं, वहां की बारिश के बाद की तस्वीरें डरा रही हैं. अभी हाल ही में राजधानी देहरादून के चकराता क्षेत्र में स्थित टाइगर फॉल खूनी झरना बन गया था. पर्यटकों के नहाने के दौरान एक विशालकाय पेड़ पर्यटकों के ऊपर गिर गया. जिससे दो पर्यटकों की मौत हो गई थी. घटना के बाद से जिला प्रशासन ने फिलहाल टाइगर फॉल पर नहाने से रोक लगा दी है. इससे पहले कैम्पटी फॉल के उफान पर आने की तस्वीरें भी सामने आईं थी. खूबसूरत जगह हो जाती है डरावनी: उत्तराखंड में जितने खूबसूरत नदी, झरने और पहाड़ लगते हैं, बरसात के दिनों में यह उतने ही डरावने हो जाते हैं. कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर झरने के आसपास बारिश नहीं हो रही है तो सब कुछ सुरक्षित है. कई लोग नदियों में बैठकर मौज मस्ती करते हैं. लेकिन अचानक हादसों का शिकार हो जाते है. उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें बरसाती के दिनों में सामने आती है. जब सूखी नदियों में अचानक पानी आ जाता है. शांत बैठे झरनों का रूप रूद्र हो जाता है और लोग पलक झपकते ही अपनी जिंदगी गवा बैठते हैं. बारिश के दौरान अक्सर उफान पर आ जाते हैं नदी नाले. (PHOTO-ETV Bharat) मस्ती के बीच मातम: ताजा मामला 26 मई देहरादून से लगभग 95 किलोमीटर दूर चकराता के खूबसूरत टाइगर वाटरफॉल का है. जहां पर रोजाना की तरह पर्यटक नहाने के लिए पहुंच रहे थे. उस दौरान दिल्ली से आए 48 साल के एक व्यक्ति के साथ 55 साल की महिला टाइगर वाटरफॉल में इंजॉय कर रहे थे. अचानक शांत पहाड़ों से निकलते पानी के साथ बड़े-बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे. चारों तरफ चीख पुकार मचने लगी. तभी अचानक से ऊपर से आए एक विशालकाय पेड़ के नीचे दोनों पर्यटक दब गए. आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर चुकी थी. मौके पर ही दोनों पर्यटकों ने दम तोड़ दिया. बाद में राहत और बचाव कार्य टीम ने वाटरफॉल से पेड़ और पत्थरों को हटाकर उसकी सफाई की. फिलहाल वाटरफॉल में पूरी तरह से पर्यटकों के नहाने और जाने पर रोक लगा दी गई है. इसलिए लगाई रोक: चकराता थाना प्रभारी चंद्रशेखर नौटियाल के मुताबिक, लोगों के वाटरफॉल जाने पर रोक लगा दी गई है. लेकिन पर्यटक आसपास घूमने जा सकते हैं. लेकिन जब तक झरने के ऊपरी हिस्से से किसी भी प्रकार के खतरा न होने की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक तब तक किसी भी पर्यटक को नहाने नहीं दिया जाएगा. बताया तो यह भी जा रहा है कि वाटरफॉल के ऊपर कई पेड़ मौजूदा समय में कमजोर हो गए हैं और कभी भी टूट कर गिर सकते हैं. लिहाजा वन विभाग पहले इन सभी पेड़ों की जांच करेगा और कमजोर पेड़ों को अगर हटाने की जरूरत होगी तो उन्हें हटाया भी जाएगा.