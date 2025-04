ETV Bharat / state

अंधेरे में डूबा गांव! बिहार का सुरौधा टापू, 77 साल बाद भी गांव में आजतक नहीं पहुंची बिजली, लालटेन के सहारे जिंदगी - NO ELECTRICITY IN SURODHA ISLAND

इस गांव में छाया है अंधेरा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : April 30, 2025 at 7:03 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 10:20 AM IST 4 Min Read

भोजपुर: साल बदले सरकारें बदली, लेकिन कुछ अगर नहीं बदला तो वो है सुरौंधा टापू गांव के लोगों का अंधकारमय जीवन. दरअसल इस क्षेत्र में आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है. यहां रहने वाले करीब लोग आज भी बिना बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं. बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष: आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र का सुरौंधा टापू नगर पंचायत कोईलवर का हिस्सा है. ये वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत आता है. यहां पर 120 घरों में एक हजार से ज्यादा लोग रहते हैं. ग्रामीणों को सबसे ज्यादा परेशानी बरसात के दिनों में होती है, जब टापू पूरी तरह से पानी से घिर जाता है, जिससे यहां के स्थानीय निवासी आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 77 साल बाद भी बिहार के इस गांव में छाया है अंधेरा, देखें वीडियो (ETV Bharat) ''सुरौंधा टापू पर अगर बिजली-पानी की व्यवस्था हो जाए तो हम इस टापू को स्वर्ग बना देंगे. आजादी के दशकों बीत जाने के बाद भी किसी नेता, मंत्री ने हमारी सुध नहीं ली. हालांकि चुनावीं दिनों में उनके प्रतिनिधि यहां पहुंचकर टापू पर मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए वादे करते हैं, लेकिन वो वादे चुनाव खत्म होने के साथ ही फुस हो जाते हैं''. किसान 6 वर्ष पहले लगाई गई थी सोलर प्लेट: सुरौंधा टापू गांव में 6 वर्ष पहले तत्कालीन डीएम संजीव कुमार के प्रयास से वहां जीवन बसर करने वाले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक मुहिम शुरू की गई थी. जिसके तहत बिजली के लिए सोलर प्लेट लगाई गई थी. सोलर प्लेट से लगभग 150 घरों में एक-एक एलईडी लाइट और पंखा के लिए कनेक्शन दिया गया था. महिलाओं को खाना बनाने में बहुत परेशानी हो रही है. (ETV Bharat)

