वन मंत्री ने माना-प्रदेश में बाघिनों की कमी, उत्तराखंड व एमपी से लाने से प्रयास, राजस्थान में आएगी फीमेल टाइगर - FOREST MINISTER ON NO OF TIGRESS

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Jan 17, 2025, 4:53 PM IST

अलवर: प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने माना कि प्रदेश में बाघिनों की कमी है. इस कमी को पूरा करने के लिए वन विभाग के उच्चाधिकारी उत्तराखंड़ व मध्यप्रदेश के वन अधिकारियों से बात कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में राजस्थान में फीमेल टाइगर आएगी. प्रयास रहेगा कि सरिस्का में भी फीमेल टाइगर आए. वन मंत्री संजय शर्मा ने अपने एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर अलवर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जूली फलोरा एवं बिलायती बबूल को हटाकर भूरा सिद्ध क्षेत्र में मातृ वन में 10 हजार वनस्पति पौधे लगाए गए हैं. साथ ही कटीघाटी पर विकसित नगर वन में भी साढ़े तीन हजार पौधे लगाए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर मातृवन एवं बड़े कस्बों में नगर वन तथा जहां भी लवकुश वाटिका के कार्य रूक गए थे, वहां भी कार्यों को पूरा कराया जा रहा है. पढ़ें: रणथंभौर नेशनल पार्क में पर्यटकों को हुए बाघिन रिद्धि और शावकों के दीदार, रोमांचित हुए टूरिस्ट - TIGRESS RIDHI WITH CUBS