'देश में लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग देने की जरूरत', हार्ट अटैक से मौतों में आएगी कमी

मेडिकॉन 2025 में जुटे देश विदेश के 2500 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने की नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा.

पुष्पांजलि मेडिकॉन 2025 कांफ्रेंस
पुष्पांजलि मेडिकॉन 2025 कांफ्रेंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2025 at 10:32 PM IST

नई दिल्ली: देश और विदेश के 2500 से ज्यादा डॉक्टरों ने पूर्वी दिल्ली स्थित लीला एंबिएंस कन्वेंशन में आयोजित दो दिवसीय पुष्पांजलि मेडिकॉन 2025 कांफ्रेंस में हिस्सा लिया. रविवार को इस कांफ्रेंस का समापन हुआ. आयोजन में भारत और विदेश से आए चिकित्सकों, विशेषज्ञों और स्वास्थ्यकर्मियों ने चिकित्सा क्षेत्र की नई तकनीकें पर चर्चा की. कॉन्फ्रेंस के दौरान 200 से अधिक डॉक्टर को एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) की ट्रेनिंग दी गई.

ईटीवी भारत ने कांफ्रेंस में अमेरिका के ओकलाहोमा सिटी से आए कार्डियोवैस्कुलर फिजिशियन डॉक्टर टेरेंस खस्तगीर से बातचीत की. उन्होंने बताया कि एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट तब काम आती है जब कोई अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और उसका सांस लेना बंद हो जाता है. इस तकनीक के जरिए मरीज का इबीके निकालकर उसके हार्ट का रिदम देखकर दवाई दी जाती है. जबकि बेसिक लाइफ सपोर्ट में मरीज के हार्ट को पंप किया जाता है. किसी मरीज के हार्टअटक आने के 5 से 10 मिनट के अंदर अगर उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट मिल जाए तो उसके बचने के ज्यादा चांस रहते हैं.

बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत

डॉक्टर टेरेंस खस्तगीर ने बताया कि हमारे देश में लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है. हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है. शहर शहर और गांव में लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे हार्ट अटैक के बढ़ रहे मामलों से मौतों में कमी लाई जा सकती है. कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को यह ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा की बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग तो कोई आम आदमी भी ले सकता है. जबकि एसीएलएस के लिए डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ही ऑथराइज्ड हैं. डॉक्टर खस्तगीर ने बताया कि पश्चिमी देशों में ट्रेनिंग की स्थिति अच्छी है.

नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा
नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा (ETV Bharat)

नई तकनीकें चिकित्सा सेवाओं को बना रहीं सुलभ

कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक एवं देश के जाने-माने पल्मनोलॉजिस्ट पदमश्री प्रोफेसर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कांफ्रेंस में चिकित्सा क्षेत्र की नई टेक्नोलोजी और एडवांसमेंट पर अच्छी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि बढ़ते पॉल्यूशन के चलते रेस्पिरेट्री डिजीज के मामले युवाओं में भी बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि रेस्पिरेट्री मेडिसिन में भी नई तकनीक से अब कई चीजों में बिना सर्जरी के ही इलाज संभव हो गया है. उन्होंने कहा कि अब ब्रोंकोस्कोपी और एंडोस्कोपी के लिए कई नई एडवांस एआई तकनीक से लैस मशीनें आ गईं हैं, जिससे सटीक डायग्नोसिस करके मरीज को त्वरित इलाज और आराम मिल जाता है.

कांफ्रेंस में शामिल हुए कई विशेषज्ञ

सम्मेलन में कई प्रतिष्ठित चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया. इनमें अमेरिका के प्रख्यात हैंड सर्जन, जो माइक्रोसर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन में अपने योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित डॉ. अमिताभ गुप्ता, जाने माने मनोचिकित्सक डॉ. शेखर शेषाद्रि, स्वास्थ्य गुणवत्ता एवं नीति निर्माण के विशेषज्ञ डॉ. विजय अग्रवाल सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे. पुष्पांजलि मेडिकॉन 2025 के मुख्य संरक्षक डॉ. विनय अग्रवाल ने कहा कि पुष्पांजलि मेडिकॉन सदैव उत्कृष्टता का उत्सव मनाने, ज्ञान साझा करने और चिकित्सकों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करने का मंच रहा है.
यह स्वास्थ्य सेवा और रोगी कल्याण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

BASIC LIFE SUPPORT TRAININGDOCTOR TERRANCE KHASTGIRHEART ATTACK CASES IN INDIAएडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्टPUSHPANJALI MEDICON 2025 CONFERENCE

