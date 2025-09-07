ETV Bharat / state

'देश में लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग देने की जरूरत', हार्ट अटैक से मौतों में आएगी कमी

नई दिल्ली: देश और विदेश के 2500 से ज्यादा डॉक्टरों ने पूर्वी दिल्ली स्थित लीला एंबिएंस कन्वेंशन में आयोजित दो दिवसीय पुष्पांजलि मेडिकॉन 2025 कांफ्रेंस में हिस्सा लिया. रविवार को इस कांफ्रेंस का समापन हुआ. आयोजन में भारत और विदेश से आए चिकित्सकों, विशेषज्ञों और स्वास्थ्यकर्मियों ने चिकित्सा क्षेत्र की नई तकनीकें पर चर्चा की. कॉन्फ्रेंस के दौरान 200 से अधिक डॉक्टर को एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) की ट्रेनिंग दी गई.

ईटीवी भारत ने कांफ्रेंस में अमेरिका के ओकलाहोमा सिटी से आए कार्डियोवैस्कुलर फिजिशियन डॉक्टर टेरेंस खस्तगीर से बातचीत की. उन्होंने बताया कि एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट तब काम आती है जब कोई अचानक बेहोश होकर गिर जाता है और उसका सांस लेना बंद हो जाता है. इस तकनीक के जरिए मरीज का इबीके निकालकर उसके हार्ट का रिदम देखकर दवाई दी जाती है. जबकि बेसिक लाइफ सपोर्ट में मरीज के हार्ट को पंप किया जाता है. किसी मरीज के हार्टअटक आने के 5 से 10 मिनट के अंदर अगर उसे बेसिक लाइफ सपोर्ट या एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट मिल जाए तो उसके बचने के ज्यादा चांस रहते हैं.

बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत

डॉक्टर टेरेंस खस्तगीर ने बताया कि हमारे देश में लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है. हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है. शहर शहर और गांव में लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे हार्ट अटैक के बढ़ रहे मामलों से मौतों में कमी लाई जा सकती है. कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को यह ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा की बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग तो कोई आम आदमी भी ले सकता है. जबकि एसीएलएस के लिए डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ही ऑथराइज्ड हैं. डॉक्टर खस्तगीर ने बताया कि पश्चिमी देशों में ट्रेनिंग की स्थिति अच्छी है.