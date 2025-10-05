ETV Bharat / state

कोटा में 8 मिनट में लाखों की चोरी, पड़ोसी जागे तो भागे चोर...

रेलवे कॉलोनी थाने के सब इंस्पेक्टर राम सिंह बैरवा का कहना था कि जिस दिन चोरी हुई थी, घर में कोई नहीं था. वारदात के बाद ड्यूटी ऑफिसर अब्दुल लतीफ मौके पर गए. अगले दिन पीड़िता के परिजन कोटा आए थे. वे चोरी के माल की पूरी जानकारी देंगे, इसके बाद रिपोर्ट दर्ज होगी. उधर, पीड़िता बसंती देवी ने बताया कि वह रेलवे के लोको कैरिज में कार्यरत हैं. छोटी बेटी नीतू के साथ भाई की मौत पर शोक जताने अजमेर गई थी.

कोटा: शहर की रेलवे कॉलोनी थाना इलाके के बापू कॉलोनी में महत आठ मिनट में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है. चोरी के दौरान खटपट से जागे पड़ोसी घर के बाहर एकत्र हुए तो चोर भाग गए. पड़ोसियों ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे. चोर रेलवे प्लेटफार्म की ओर से कूदकर आए थे और वापस वहीं से भाग गए. चोरी गए माल की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है. घटना के तीन दिन बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है.

चोरी की घटना 2 अक्टूबर की मध्यरात के बाद हुई. चोरी की सूचना मिलने पर बसंती देवी के दामाद मनोज कुमार बैरवा चित्तौड़गढ़ से 3 अक्टूबर को तड़के कोटा पहुंचे. इसके बाद घर गए, जहां कमरे में सामान बिखरा पड़ा था. मनोज बैरवा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी. घटना के दिन भी पुलिस आई थी. मौके से फिंगरप्रिंट भी लिए थे.

सीसीटीवी में नजर आए संदिग्ध: पीड़िता के दामाद मनोज बैरवा ने कहा कि पड़ोसी के सीसीटीवी में तीन चोर नजर आ रहे हैं. ये तीनों कोटा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर वन ए से कूदकर आए. वारदात के बाद वहीं से लौट गए. उन्होंने इस संबंध में जीआरपी और आरपीएफ पुलिस पर भी आरोप लगाया. बैरवा ने कहा कि सुरक्षा नहीं होने के चलते चोरियां होती रहती है. मनोज का कहना है कि पहले भी बापू कॉलोनी के कई घरों में चोरियां हो चुकी है. प्लेटफार्म वन ए पर भी जांच करते तो चोर तत्काल पकड़ लिए जाते.

पड़ोसी नहीं पकड़ पाए: मनोज बैरवा ने कहा कि पड़ोसियों ने उनकी रिश्तेदार नीतू को फोन किया और पूछा कि आप लोग आ गए क्या. नीतू के अजमेर में ही होने की बात सुनकर पड़ोसियों ने पीड़िता के घर के बाहर जाकर दस्तक दी. इस घटनाक्रम के 8 मिनट में चोर कमरे का ताला तोड़ 17 तोला सोना, 1 लाख नकदी और 1 किलो से ज्यादा चांदी चुरा ले गए. तीनों चोर भागे तो पड़ोसियों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए. फोन करने पर कुछ देर में पुलिस भी आ गई.