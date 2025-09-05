ETV Bharat / state

बूंदी: महावीर कॉलोनी की चोरी का 72 घंटे में खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार - BUNDI THEFT

बूंदी की महावीर कॉलोनी में चोरों ने घर का पूरा सामान ही खाली कर दिया. पुलिस ने 72 घंटे में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

BUNDI THEFT
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी और बरामद सामान (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read

बूंदी: शहर की महावीर कॉलोनी में हुई चोरी ने शहरवासियों को हैरान कर दिया. आमतौर पर चोरी के मामलों में चोर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ करते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग निकला. चोर अपने साथ घर के भीतर रखा सारा घरेलू सामान समेटकर ले गए.

कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि घटना 1 सितंबर की है. चोर घर से गैस सिलेंडर, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, ओवन से लेकर CCTV कैमरों की DVR तक चोर गाड़ी में भरकर ले गए. यह वारदात आबिद अली के मकान में हुई, जो परिवार सहित नैनवां गए हुए थे. लौटने पर उन्होंने घर के टूटे ताले और खाली कमरों को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी.

इसे भी पढ़ें- जयपुर:केशोपुरा के 400 वर्ष पुराने गोपालजी मंदिर से चोरी का 15 घंटे में खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, मूर्तियां बरामद

पुलिस का त्वरित एक्शन: थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने तुरंत विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए. कोतवाली थानाधिकारी के नेतृत्व में बनी टीम ने तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र की मदद से सुराग जुटाए. लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया.

आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी: थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने महावीर कॉलोनी के ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें जूल्फकार अली उर्फ बिट्टु (34), अरशद हुसैन उर्फ कच्चा (35) और सलमान पुत्र फकरुद्दीन (35) शामिल हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया है.

भंवर सिंह ने बताया कि एसपी राजेंद्र मीणा ने जिले में चोरी, लूट और नकबजनी जैसे अपराधों पर सख्ती से नकेल कसने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है. इस अजीबोगरीब चोरी की घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों के बीच दहशत का माहौल है.

इसे भी पढ़ें- झालावाड़: कार की नंबर प्लेट बदल पुलिस को दे रहे थे चकमा, दो शातिर चोर गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHAVEER COLONY THEFTबूंदी में चोरी का खुलाबूंदी में घर से सामान चोरीBUNDI THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिक्षक दिवस : कुप्रथाओं को पीछे छोड़ पढ़ाई की अलख जगा रहीं पुष्पा 'मैडम', बेटियों-महिलाओं को बना रहीं आत्मनिर्भर

डोटासरा-जूली ने साधा सरकार पर निशाना, बोले-भाजपा सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे

UPI से अब 24 घंटे में 10 लाख तक का लेनदेन संभव, 15 सितंबर से लागू

Special: 11 सालों से कुछ नहीं बदला, बाढ़ के टेरर से हैं कश्मीरी खौफजदा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.