बूंदी की महावीर कॉलोनी में चोरों ने घर का पूरा सामान ही खाली कर दिया. पुलिस ने 72 घंटे में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : September 5, 2025 at 4:14 PM IST
बूंदी: शहर की महावीर कॉलोनी में हुई चोरी ने शहरवासियों को हैरान कर दिया. आमतौर पर चोरी के मामलों में चोर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ करते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग निकला. चोर अपने साथ घर के भीतर रखा सारा घरेलू सामान समेटकर ले गए.
कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि घटना 1 सितंबर की है. चोर घर से गैस सिलेंडर, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, ओवन से लेकर CCTV कैमरों की DVR तक चोर गाड़ी में भरकर ले गए. यह वारदात आबिद अली के मकान में हुई, जो परिवार सहित नैनवां गए हुए थे. लौटने पर उन्होंने घर के टूटे ताले और खाली कमरों को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी.
इसे भी पढ़ें- जयपुर:केशोपुरा के 400 वर्ष पुराने गोपालजी मंदिर से चोरी का 15 घंटे में खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार, मूर्तियां बरामद
पुलिस का त्वरित एक्शन: थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने तुरंत विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए. कोतवाली थानाधिकारी के नेतृत्व में बनी टीम ने तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र की मदद से सुराग जुटाए. लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया.
आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी: थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने महावीर कॉलोनी के ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनमें जूल्फकार अली उर्फ बिट्टु (34), अरशद हुसैन उर्फ कच्चा (35) और सलमान पुत्र फकरुद्दीन (35) शामिल हैं. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया है.
भंवर सिंह ने बताया कि एसपी राजेंद्र मीणा ने जिले में चोरी, लूट और नकबजनी जैसे अपराधों पर सख्ती से नकेल कसने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में गहन पूछताछ कर रही है. इस अजीबोगरीब चोरी की घटना ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों के बीच दहशत का माहौल है.
इसे भी पढ़ें- झालावाड़: कार की नंबर प्लेट बदल पुलिस को दे रहे थे चकमा, दो शातिर चोर गिरफ्तार