बूंदी: शहर की महावीर कॉलोनी में हुई चोरी ने शहरवासियों को हैरान कर दिया. आमतौर पर चोरी के मामलों में चोर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ करते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग निकला. चोर अपने साथ घर के भीतर रखा सारा घरेलू सामान समेटकर ले गए.

कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि घटना 1 सितंबर की है. चोर घर से गैस सिलेंडर, फ्रिज, कूलर, मिक्सी, ओवन से लेकर CCTV कैमरों की DVR तक चोर गाड़ी में भरकर ले गए. यह वारदात आबिद अली के मकान में हुई, जो परिवार सहित नैनवां गए हुए थे. लौटने पर उन्होंने घर के टूटे ताले और खाली कमरों को देख तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस का त्वरित एक्शन: थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने तुरंत विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए. कोतवाली थानाधिकारी के नेतृत्व में बनी टीम ने तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र की मदद से सुराग जुटाए. लगातार प्रयास के बाद पुलिस ने 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया.