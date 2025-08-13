दुर्ग : दुर्ग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. नेहरू नगर स्थित बिजली ऑफिस के पास एक सूने मकान में 7-8 अगस्त की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने लगभग 15 से 20 लाख रुपये की चोरी की. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें दो अज्ञात आरोपी साइकिल से आते हुए और मकान में घुसकर चोरी करते नजर आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है.

हरियाणा गया हुआ था परिवार : आपको बता दें कि नेहरू नगर स्थित बिजली ऑफिस के पास सुशील कांकेर अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्य से हरियाणा गए हुए थे. इस दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. पुलिस को सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. खुद एसएसपी विजय अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए.

लाखों की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण सुराग दे रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.इस वारदात से इलाके के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं- विजय अग्रवाल,एसएसपी

कारोबारी की कार का एक्सीडेंट : सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध घर में जाते दिख रहे हैं, जिनकी पहचान के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है. इसी बीच चोरी की सूचना मिलने पर सुशील कांकेर हरियाणा से अपनी पत्नी के साथ कार से दुर्ग लौट रहे थे. लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया.हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

