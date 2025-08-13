ETV Bharat / state

दुर्ग में लाखों की चोरी की, खबर सुनते ही वापस लौट रहा था परिवार,रास्ते में कार का एक्सीडेंट - THEFT OF LAKHS

दुर्ग के सूने मकान में लाखों की चोरी हुई है.वहीं वापस लौटते वक्त कारोबारी की कार का एक्सीडेंट हुआ है.

Theft of lakhs from businessman deserted house
कारोबारी के सूने मकान से लाखों की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read

दुर्ग : दुर्ग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. नेहरू नगर स्थित बिजली ऑफिस के पास एक सूने मकान में 7-8 अगस्त की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने लगभग 15 से 20 लाख रुपये की चोरी की. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें दो अज्ञात आरोपी साइकिल से आते हुए और मकान में घुसकर चोरी करते नजर आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है.

हरियाणा गया हुआ था परिवार : आपको बता दें कि नेहरू नगर स्थित बिजली ऑफिस के पास सुशील कांकेर अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्य से हरियाणा गए हुए थे. इस दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. पुलिस को सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. खुद एसएसपी विजय अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए.

लाखों की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण सुराग दे रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.इस वारदात से इलाके के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं- विजय अग्रवाल,एसएसपी

कारोबारी की कार का एक्सीडेंट : सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध घर में जाते दिख रहे हैं, जिनकी पहचान के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है. इसी बीच चोरी की सूचना मिलने पर सुशील कांकेर हरियाणा से अपनी पत्नी के साथ कार से दुर्ग लौट रहे थे. लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया.हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड बनी चोर, लव में कर दिया क्राइम, पहुंच गई जेल

कुकर बम विस्फोट की नक्सली साजिश गरियाबंद में नाकाम

पंडरी कारोबारी लूट कांड की खबर निकली झूठी, बिजनेसमैन ने खुद बनाई थी फर्जी कहानी

दुर्ग : दुर्ग में चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. नेहरू नगर स्थित बिजली ऑफिस के पास एक सूने मकान में 7-8 अगस्त की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने लगभग 15 से 20 लाख रुपये की चोरी की. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें दो अज्ञात आरोपी साइकिल से आते हुए और मकान में घुसकर चोरी करते नजर आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है.

हरियाणा गया हुआ था परिवार : आपको बता दें कि नेहरू नगर स्थित बिजली ऑफिस के पास सुशील कांकेर अपने परिवार के साथ पारिवारिक कार्य से हरियाणा गए हुए थे. इस दौरान चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए घर के मुख्य द्वार का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. पुलिस को सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. खुद एसएसपी विजय अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए.

लाखों की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मामले में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण सुराग दे रहा है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.इस वारदात से इलाके के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं- विजय अग्रवाल,एसएसपी

कारोबारी की कार का एक्सीडेंट : सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध घर में जाते दिख रहे हैं, जिनकी पहचान के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयासरत है. इसी बीच चोरी की सूचना मिलने पर सुशील कांकेर हरियाणा से अपनी पत्नी के साथ कार से दुर्ग लौट रहे थे. लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया.हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड बनी चोर, लव में कर दिया क्राइम, पहुंच गई जेल

कुकर बम विस्फोट की नक्सली साजिश गरियाबंद में नाकाम

पंडरी कारोबारी लूट कांड की खबर निकली झूठी, बिजनेसमैन ने खुद बनाई थी फर्जी कहानी

For All Latest Updates

TAGGED:

CAR ACCIDENTTHEFT OF LAKHS FROM BUSINESSMANलाखों की चोरीकार का एक्सीडेंटTHEFT OF LAKHS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.