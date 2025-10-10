करनाल में चोरी की वारदात, नेपाली मूल की नौकरानी ने रची साजिश, CCTV में कैद हुई वारदात
करनाल में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली नेपाली मूल की नौकरानी मुख्यरूप से साजिशकर्ता रही. सीसीटीवी में कैद हुई वारदात.
Published : October 10, 2025 at 9:28 AM IST
करनाल: हरियाणा के करनाल में बदमाशों ने ज्वैलर्स के घर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस जांच में सामने आया है कि घर की नौकरानी ने तीन साथियों संग वारदात की पूरी साजिश रची. मामला करनाल के सेक्टर-9 का है. इस नौकरानी को एजेंसी के माध्यम से रखा गया था, जिसने पूरी साजिश रची और घर की मालकिन तथा दूसरी नौकरानी पर स्प्रे मारकर उन्हें बेसुध कर दिया. आरोपी घर में रखी सारी नकदी और ज्वैलरी लेकर फरार हो गए.
नेपाली मूल की नौकरानी की करतूत: पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि नेपाल मूल की नौकरानी रीमा को 13 सितंबर को ही एजेंसी के माध्यम से नौकरी पर रखा गया था. गुरुवार शाम करीब चार बजे लविश का बेटा ट्यूशन के लिए घर से निकला, जिसके बाद रीमा ने अपने तीन साथियों को घर बुलाया. उन्होंने सबसे पहले घर के सीसीटीवी कैमरे बंद कराए और फिर वारदात को अंजाम दिया. तीनों आरोपी एक स्कूटी पर सवार होकर आए थे.
स्प्रे मारकर किया बेसुध: जैसे ही नौकरानी के दो साथी घर में घुसे, उन्होंने मालकिन और बिहार मूल की नौकरानी पर स्प्रे मार दी. स्प्रे लगते ही दोनों बेसुध हो गई. इसके बाद तीनों आरोपियों ने घर में रखी नकदी और सोने-चांदी के जेवर समेटे और स्कूटी पर सवार होकर फरार हो गए. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि लूट की कुल रकम और ज्वैलरी कितनी है.
महिलाओं को पहुंचाया अस्पताल: शाम करीब 6 बजे जब लविश का बेटा ट्यूशन से लौटा तो उसने घर के अंदर अपनी दादी और नौकरानी को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा. उसने तुरंत पड़ोसी एसपी चौहान को बुलाया और परिजनों को भी सूचित किया. कुछ ही देर में घरवाले मौके पर पहुंचे और दोनों महिलाओं को अस्पताल ले जाया गया. दोनों का इलाज फिलहाल जारी है.
सीसीटीवी में कैद वारदात: सेक्टर-9 थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर ऋषिपाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि तीन युवक स्कूटी पर सवार होकर आए थे. दो अंदर गए एक बाहर स्कूटी लेकर खड़ा रहा. पुलिस के मुताबिक, नेपाल मूल की नौकरानी ही इस वारदात की मुख्य साजिशकर्ता है और तीनों आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए हैं.
मौके पर पहुंचे विधायक और मेयर: घटना की सूचना मिलते ही विधायक जगमोहन आनंद और मेयर रेणु बाला गुप्ता मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए. पुलिस की सीआईए और सेक्टर-32/33 की टीमें जांच में हुई हैं. आरोपियों की तलाश की जा रही है. सेक्टर-32/33 थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि "फिलहाल पीड़ित परिवार ने नुकसान की सूची नहीं दी है. लेकिन प्राथमिक तौर पर भारी नुकसान का अनुमान है. मामला दर्ज किया गया है, जांच जारी है. जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा".
