ETV Bharat / state

कछुआ गति से हो रही मंदिर की चोरी की जांच, लोगों में खासा आक्रोश, रेगुलर पुलिस से कार्रवाई की मांग - THEFT INCIDENT HARIYALI DEVI TEMPLE

प्रसिद्ध मां हरियाली देवी मंदिर में चोरी की घटना के बाद लोगों में आक्रोश बना हुआ है.

Hariyali Devi Temple
प्रसिद्ध मां हरियाली देवी मंदिर (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2025 at 12:02 PM IST

3 Min Read

रुद्रप्रयाग: जिले के बच्छणस्यूं पट्टी क्षेत्र की प्रसिद्ध मां हरियाली देवी मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया था. चोरों ने मंदिर से 15 से 20 लाख की कीमत के सोने-चांदी पर हाथ साफ किया है. चोरी की घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है और रेगुलर पुलिस से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है.

चोरों ने जेवरों पर किया हाथ साफ: जनपद के बच्छणस्यूं पट्टी क्षेत्र के नवासू गांव में मां हरियाली देवी मंदिर है. यहां मां हरियाली को “वैष्णवी“ रूप में पूजा जाता है. जबकि यहीं पर सत्यनारायण के साथ ही राज राजेश्वरी मंदिर भी स्थापित हैं. जहां बीते दिनों चोरी की घटना सामने आई है. चोरों ने लोहे के हथियार से मंदिर का ताला तोड़ दिया और मंदिर के भीतर सोना-चांदी, छत्र पर हाथ साफ कर दिया. मंदिर के पुजारी जब सुबह पहुंचे तो वे मंदिर के भीतर का दृश्य देखकर हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने सूचना ग्रामीणों को दी. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मंदिर के भीतर की स्थिति देखी तो वे भी परेशान हो गए. ग्रामीणों की मानें तो मंदिर के भीतर लगभग 15 से 20 लाख का सोना-चांदी था, जिस पर चोरों ने हाथ साफ किया है.

घटना के बाद लोगों में खासा आक्रोश: ग्रामीणों ने चोरी की सूचना क्षेत्रीय पटवारी को दी और एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन जब मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण अब रेगुलर पुलिस से मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं. जिससे जल्द से जल्द चोरों की धरपकड़ हो सके. बता दें कि बच्छणस्यूं पट्टी के नवासू स्थित मां हरियाली देवी मंदिर एक दर्जन से अधिक गांवों की आराध्य देवी हैं. हर 12 वर्ष में इस मंदिर में माता की जात का आयोजन किया जाता है, जो नौ दिनों तक चलती है.

मंदिर में लोगों का अगाध आस्था: प्रवासी ग्रामीण इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और माता को सोना-चांदी भेंट कर मनोकामनाएं मांगते हैं.मंदिर समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह रौथाण, क्षेत्र पंचायत सदस्य मनमोहन सिंह रौथाण, पदम सिंह, बबीन सिंह रौथाण, भूपति सिंह ने कहा कि बच्छणस्यूं पट्टी के नवासू में चोरी की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है. क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक से मामले की लिखित शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि मामले को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरण किया जाए, जिससे जल्द से जल्द से चोरों की धरपकड़ की जा सके. घटना 14 अगस्त की रात की बताई जा रही है.

पढ़ें-

रुद्रप्रयाग: जिले के बच्छणस्यूं पट्टी क्षेत्र की प्रसिद्ध मां हरियाली देवी मंदिर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया था. चोरों ने मंदिर से 15 से 20 लाख की कीमत के सोने-चांदी पर हाथ साफ किया है. चोरी की घटना के बाद से क्षेत्र के ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है और रेगुलर पुलिस से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जा रही है.

चोरों ने जेवरों पर किया हाथ साफ: जनपद के बच्छणस्यूं पट्टी क्षेत्र के नवासू गांव में मां हरियाली देवी मंदिर है. यहां मां हरियाली को “वैष्णवी“ रूप में पूजा जाता है. जबकि यहीं पर सत्यनारायण के साथ ही राज राजेश्वरी मंदिर भी स्थापित हैं. जहां बीते दिनों चोरी की घटना सामने आई है. चोरों ने लोहे के हथियार से मंदिर का ताला तोड़ दिया और मंदिर के भीतर सोना-चांदी, छत्र पर हाथ साफ कर दिया. मंदिर के पुजारी जब सुबह पहुंचे तो वे मंदिर के भीतर का दृश्य देखकर हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने सूचना ग्रामीणों को दी. मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मंदिर के भीतर की स्थिति देखी तो वे भी परेशान हो गए. ग्रामीणों की मानें तो मंदिर के भीतर लगभग 15 से 20 लाख का सोना-चांदी था, जिस पर चोरों ने हाथ साफ किया है.

घटना के बाद लोगों में खासा आक्रोश: ग्रामीणों ने चोरी की सूचना क्षेत्रीय पटवारी को दी और एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन जब मामले में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण अब रेगुलर पुलिस से मामले की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं. जिससे जल्द से जल्द चोरों की धरपकड़ हो सके. बता दें कि बच्छणस्यूं पट्टी के नवासू स्थित मां हरियाली देवी मंदिर एक दर्जन से अधिक गांवों की आराध्य देवी हैं. हर 12 वर्ष में इस मंदिर में माता की जात का आयोजन किया जाता है, जो नौ दिनों तक चलती है.

मंदिर में लोगों का अगाध आस्था: प्रवासी ग्रामीण इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और माता को सोना-चांदी भेंट कर मनोकामनाएं मांगते हैं.मंदिर समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह रौथाण, क्षेत्र पंचायत सदस्य मनमोहन सिंह रौथाण, पदम सिंह, बबीन सिंह रौथाण, भूपति सिंह ने कहा कि बच्छणस्यूं पट्टी के नवासू में चोरी की घटना से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है. क्षेत्रीय राजस्व उप निरीक्षक से मामले की लिखित शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है. इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि मामले को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरण किया जाए, जिससे जल्द से जल्द से चोरों की धरपकड़ की जा सके. घटना 14 अगस्त की रात की बताई जा रही है.

पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

रुद्रप्रयाग मंदिर में चोरीHARIYALI DEVI TEMPLERUDRAPRAYAG LATEST NEWSTHEFT INCIDENT IN TEMPLETHEFT INCIDENT HARIYALI DEVI TEMPLE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.