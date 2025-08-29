लक्सर: ढाढेकी गांव में एक किसान के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने 14 लाख से अधिक कीमत के जेवर और 25 हजार की नकदी पर हाथ साफ किया. पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. वहीं चोरी की घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है.

लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ढाढेकी गांव निवासी किसान मदनपाल सिंह गांव में अपने परिजन के साथ रहते हैं. बताया गया कि रात को वह अपने परिजनों के साथ घर में सोये हुए थे. इस दौरान रात के समय घर की चारदीवारी फांदकर चोर उनके घर में घुस आए और यहां अलमारियों में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर लिया. चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए. सुबह करीब छह बजे मदनपाल की नींद खुली तो उन्हें सामान उलट पुलट मिला.

इसके बाद परिजनों को जगाकर उन्होंने अलमारियां चेक की तो उसमें मौजूद लाखों के जेवर और नकदी गायब मिली. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची. बताया जा रहा है कि चोर 14 लाख से अधिक कीमत के जेवर और 25 हजार से अधिक की नकदी चोरी कर ले गए हैं. मदनपाल की ओर से मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है. कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि घटना की तहरीर मिली है. घटना की जांच की जा रही है.

बता दें कि लक्सर क्षेत्र में आए दिन चोरियों का सिलसिला जारी है, अभी कुछ दिन पहले ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में लगी ट्यूबवेल की मोटर की बड़ी पैमाने पर चोरों द्वारा हाथ साफ किया गया. इतना ही नहीं लक्सर कोतवाली क्षेत्र के कई गांव में रात के अंधेरे में किसानों की मोटर चोरी की घटनाएं हुई, जिसमें ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना व तहरीर भी दी गई और किसान संगठन द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को लिखित में भी दिया गया और कार्रवाई की मांग की गई. पुलिस द्वारा कई चोरों को चोरी की मोटर समेत गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है.

हालांकि चोरों द्वारा यही विराम नहीं दिया गया उसके बाद भी बिजली के ट्रांसफार्मर से भी तेल चोरी का मामला कई बार सामने आया और बिजली के तार चोरी की घटनाएं भी खूब हुई. हालांकि पुलिस समय-समय पर कार्रवाई कर रही है फिर भी उसके बावजूद चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. ढाढेकी गांव हुई चोरी से ग्रामीण क्षेत्रों में एक बार फिर दहशत का माहौल पैदा हो गया है.

पढ़ें-देहरादून की दो बड़ी चोरी का खुलासा, पुलिस की गिरफ्त में लल्लन गैंग का सरगना, नाबालिग भी अरेस्ट