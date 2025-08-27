हल्द्वानी: सुशीला तिवारी अस्पताल में बीमार बेटे के इलाज करने पहुंचे एक पिता का रुपयों से भरा बैग शातिर चोर ले उड़े. साथ ही अस्पताल के वार्ड से 25 हजार रुपये कैश और दस्तावेजों पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि चोर चोरी करने के बाद अस्पताल के मंदिर में हाथ जोड़ते दिख रहे हैं.

गरमपानी, खैरना निवासी श्याम सिंह का बेटा तनुज रावत गंभीर बीमारी से जूझ रहा है. 22 अगस्त को श्याम सिंह ने ऑपरेशन के लिए बेटे को एसटीएच में भर्ती कराया था. आरोप है कि इलाज के लिए उसके पिता ने अपने एक बैग में 25 हजार कैश और स्कूल सर्टीफिकेट, राशन कार्ड, आधार, आयुष्मान कार्ड समेत अन्य जरूरी दस्तावेज थे. बताया जा रहा है कि रविवार तड़के पांच बजे जब वह बेटे की तीमारदारी में सो रहे थे. इसी दौरान दो शातिर आए और उनका बैग लेकर फरार हो गए. जिसमें बेटे के इलाज के हजारों रुपये रखे थे. उन्होंने तत्काल पुलिस को चोरी की घटना की जानकारी दी.

चौकी प्रभारी मेडिकल बीएस मेहता ने बताया आरोपियों की तलाश जारी है. काफी जगह उनका रैंडम फेश स्क्रैच सर्कुलेट किया है. शीघ्र आरोपी गिरफ्त में होंगे.

चोरी के वारदात के बाद चोर अस्पताल के गैलरी से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. जहां अस्पताल के मंदिर में एक चोर हाथ जोड़ते हुए मंदिर का घंटी भी बजा रहा है.



श्याम सिंह ने बताया कि वह अपने बेटे का इलाज के लिए पैसा अस्पताल लाए थे. इस दौरान चोरों ने उनके बैग पर हाथ साफ कर दिया. उन्होंने बेटे के इलाज के लिए कड़ी मशक्कत से पैसे जुटाए थे, लेकिन घटना के बाद उनकी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर टिकीं हैं. श्याम सिंह का कहना है कि बात सिर्फ पैसे ही नहीं है बल्कि उनके बेटे के अनिवार्य कागजात भी चोरी हो गए हैं. पीड़ित श्याम सिंह ने पुलिस में तहरीर देते हुए आरोपी चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.



गौरतलब है कि सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में इससे पहले भी तीमारदारों के साथ चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. एक बार फिर से चोरों ने अस्पताल के वार्ड में चोरी कर पुलिस को चुनौती दी है. पुलिस मामले का जल्द खुलासा करने की दावा कर रही है.

