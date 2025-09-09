ETV Bharat / state

नूंह में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर लाखों रुपये के गहनों पर किया था हाथ साफ

नूंह: हरियाणा के नूंह में बदमाशों के हौसले बुलंद है. घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खोरी कला गांव में 4 सितंबर को चोरी की गई थी. पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया सामान भी बरामद कर लिया है.

घर में घुसकर चोरी: पुलिस ने बताया कि "खोरी कला निवासी बबलू सिंह 4 सितंबर की शाम करीब 7 बजे परिवार के साथ भिवाड़ी में जागरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. परिवार की गैरहाजिरी का फायदा उठाकर बदमाशों ने घर में घुसकर अलमारी और बक्सों के ताले तोड़ दिए. लाखों के गहने लेकर फरार हो गए. बबलू सिंह जब 5 सितंबर की सुबह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त है. तलाशी लेने पर पता चला कि घर से गहने गायब है".

दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधिकारी ने बताया कि "पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से शुरुआती जांच कर मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी उत्तर प्रदेश का तो दूसरा गुरुग्राम का रहने वाला है. पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया है".