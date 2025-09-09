नूंह में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार, घर में घुसकर लाखों रुपये के गहनों पर किया था हाथ साफ
नूंह में घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों के पुलिस ने गिरफ्तार किया. चोरी किया सामान बरामद
Published : September 9, 2025 at 4:36 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 5:02 PM IST
नूंह: हरियाणा के नूंह में बदमाशों के हौसले बुलंद है. घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. खोरी कला गांव में 4 सितंबर को चोरी की गई थी. पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने घर से लाखों रुपये के सोने-चांदी के गहनों पर हाथ साफ किया था. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया सामान भी बरामद कर लिया है.
घर में घुसकर चोरी: पुलिस ने बताया कि "खोरी कला निवासी बबलू सिंह 4 सितंबर की शाम करीब 7 बजे परिवार के साथ भिवाड़ी में जागरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. परिवार की गैरहाजिरी का फायदा उठाकर बदमाशों ने घर में घुसकर अलमारी और बक्सों के ताले तोड़ दिए. लाखों के गहने लेकर फरार हो गए. बबलू सिंह जब 5 सितंबर की सुबह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त है. तलाशी लेने पर पता चला कि घर से गहने गायब है".
दो आरोपी गिरफ्तार: पुलिस अधिकारी ने बताया कि "पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से शुरुआती जांच कर मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपियों में एक आरोपी उत्तर प्रदेश का तो दूसरा गुरुग्राम का रहने वाला है. पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात को स्वीकार किया है".
चोरी किया सामान बरामद: वहीं, जांच अधिकारी ने बताया कि "पूछताछ के आधार पर आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए सामान को बरामद किया गया है. जिसमें सोने की चेन, एक सोने का मांग टीका, सोने की नथिया, एक सोने की बिंदिया और तीन जोड़ी चांद की पाजेब शामिल है. कुछ जेवरात गुरुग्राम से मिले हैं. जबकि बाकी का सामान खैरथल राजस्थान से बरामद किया गया है. इसके अलावा, चोरी में इस्तेमाल लोहे का कटर भी बरामद किया गया है". एएसपी आयुष यादव ने बताया कि "आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है. पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ की जाएगी".
