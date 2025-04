ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड के लिए मोबाइल खरीदने युवक ने बड़ी घटना को दिया अंजाम - BILASPUR CRIME

शराब दुकान में चोरी ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : April 29, 2025 at 10:29 AM IST | Updated : April 29, 2025 at 10:36 AM IST 2 Min Read

बिलासपुर: कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम खुरदुर के रहने वाले अर्जुन बंजारे ने तारबहार थाने में लिखित आवेदन दिया कि 22 अप्रैल को उनकी अंग्रेजी प्रीमियम शॉप में चोरी हुई है. उन्होंने बताया कि शराब दुकान के ऊपर का टिन शेड व फॉल सीलिंग तोड़कर आरोपी अंदर घुसे और दराज में रखे करीब 97800 रुपये चोरी कर लिया. अंग्रेजी शराब दुकान में चोरी का खुलासा: शराब दुकान में चोरी की शिकायत पर तारबहार थाना पुलिस ने जांच शुरू की. दुकान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. लोगों से पूछताछ की गई. इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तोरबा थाना क्षेत्र का रहने वाला संजू बेरिया 20 साल ने घटना वाले दिन नया मोबाइल खरीदा है. दोस्तों के साथ पार्टी में पैसे खर्च कर रहा है.

Last Updated : April 29, 2025 at 10:36 AM IST