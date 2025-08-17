कोरबा: एसपी दफ्तर से महज 1 किमी की दूरी पर स्थित रामपुर शराब दुकान में सेंधमारी कर चोर हजारों की शराब चुरा ले गए. घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. शातिर चोरों ने 33 हजार की शराब चोरी कर ली. शराब की पेटियों के समीप कैश काउंटर भी था, लेकिन चोरों ने कैश बॉक्स को हाथ नहीं लगाया. चोरों ने सिर्फ शराब की चोरी की और रफूचक्कर हो गए. पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वॉड की मदद से जांच पड़ताल जारी है.

ड्राई डे की रात शराब दुकान में चोरी: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस वाले दिन ड्राई डे घोषित रहता है. शराब दुकान में चोरी की घटना 15 और 16 अगस्त के रात के बीच की है. अगले दिन सुबह जब कर्मचारी दुकान में पहुंचे तब देखा की दीवार में सेंधमार कर शराब की चोरी की गई है. जिसकी जानकारी तत्काल सिविल लाइन थाना पुलिस को दी गई. पुलिस डॉग स्क्वॉड के साथ मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जानकारी है कि चोरों ने सीसीटीवी को भी नुकसान पहुंचाया है.

कैश बॉक्स अपने साथ नहीं ले गए चोर (ETV Bharat)

ड्राई डे की रात शराब दुकान में चोरी (ETV Bharat)

चोरों ने दुकान में घुसने के लिए दीवार में छेद किया. दीवार में छेद करने के बाद वो भीतर दाखिल हुए. चोरों ने 33 हजार की शराब वहां से चोरी की है. मौके पर कैश बॉक्स भी रखा था लेकिन चोरों ने उसे हाथ नहीं लगाया. कैश बॉक्स में रखा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है. हम चोरों की तलाश में जुटे हैं. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा: नीतिश ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक



दुकान की दीवार में छेद कर स्टोर रुम में घुसे: वारदात के बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर ने बताया कि रामपुर की शराब दुकान में चोरी की गई है. दीवार में सेंध लगाकर चोरों ने शराब की चोरी की है. कुल 33 हजार रुपए के शराब के चोरी हुई है. इसके अलावा और कुछ नहीं चुराया गया है. चोरों ने कैश काउंटर को हाथ नहीं लगाया है. डॉग स्क्वॉड और सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच की जा रही है.