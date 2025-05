ETV Bharat / state

दुर्ग में सरेराह उठाईगिरी, सेल्समैन के18 लाख रुपये चोरी, पुलिस ने की नाकेबंदी - THEFT IN DURG BHILAI

दुर्ग भिलाई क्राइम न्यूज ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 19, 2025 at 11:54 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 12:11 AM IST 2 Min Read

दुर्ग: दुर्ग भिलाई छत्तीसगढ़ के सबसे अहम शहरों में गिना जाता है. कहा जाता है कि यह शहर एक तरह से छत्तीसगढ़ में मिनी इंडिया की तरह है. यह हर प्रांत और विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं. इस बीच दुर्ग जिला क्राइम की घटनाओं को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है. सोमवार को भी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी लोगों के हैरत में डाल दिया. यहां दिन दहाड़े 18 लाख रुपये की चोरी हो गई. सेल्समैन की स्कूटी से रुपये चोरी: एक कलेक्शन एजेंट की डिक्की से 18 लाख रुपये की चोरी हो गई. पीड़ित कलेक्शन एजेंट ओमप्रकाश टंडन ने इस संबंध में तत्काल दुर्ग सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई. सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दुर्ग पुलिस ने शहर में नाकेबंदी कर जांच शुरू की. दुर्ग सीएसपी चिराग जैन का बयान: इस घटना की जानकारी देते हुए दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि पीड़ित ओमप्रकाश टंडन एक निजी कंपनी में कलेक्शन एजेंट के तौर पर कार्यरत है.वह स्कूटी की डिक्की में कैश लेकर एक बैंक में जमा करने गया था.बैंक में पैसे जमा करने के बाद वह दूसरे बैंक की ओर रवाना हुआ.रास्ते में वह गंजपारा स्थित लक्ष्मी ट्रेडर्स नामक दुकान में रुका और अपनी स्कूटी वहीं पार्क कर दी.इसी दौरान अज्ञात चोर ने स्कूटी की डिक्की से 18 लाख रुपए चोरी कर लिए.जब एजेंट वापस आया और डिक्की खोलकर देखा, तो पैसे गायब थे.

