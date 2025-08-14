ETV Bharat / state

चरखी दादरी के रानीला गांव में चोरों का आतंक, लगाम लगाने खुद आगे आए ग्रामीण, रात को दे रहे ठीकरी पहरा - THEFT IN CHARKHI DADRI

रानीला गांव में चोरों ने आतंक मचा रखा है. जिसके चलते ग्रामीण खुद आगे आए हैं और चोरों के खिलाफ ठीकरी पहरा लगाया.

चरखी दादरी के रानीला गांव में चोरों का आतंक
चरखी दादरी के रानीला गांव में चोरों का आतंक (Etv Bharat)
Published : August 14, 2025 at 5:47 PM IST

चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में गांव रानीला में चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है. चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अब ग्रामीण खुद आगे आए हैं. बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए ग्राम पंचायत के युवाओं की एक टीम रात को ठीकरी पहरा दे रही है. गांव के सभी 20 वार्डों से 3-3 लोगों की अलग से ड्यूटियां लगाई है. ड्यूटी चार्ट बनाकर पंचों की ड्यूटियां लगाकर रात भर पहरा दे रहे लोगों को भी सरपंच व पंचों द्वारा निगरानी की जा रही है. रात को बाहर से आने वाले वाहनों व लोगों की जांच की जा रही है. वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग उठाई है.

ग्रामीणों ने लगाया ठीकरी पहरा: बता दें कि पिछले दिनों गांव रानीला में चोरों ने अनेक घरों में सेंध लगाकर लाखों की नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर लिया था. लगातार हो रही चोरियों के बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर दिन-रात ठीकरी पहरा देना शुरू कर दिया है. दो दिन पहले भी ग्रामीणों ने चार संदिग्ध युवाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था. रात को गांव के चारों तरफ ठीकरी पहरा दे रहे लोग अपने साथ लाठी-डंडों से रखवाली कर रहे हैं.

बारी-बारी की जाती है पहरेदारी: ठीकरी पहरा दे रही युवाओं की टीम भी लोगों को रात के समय सचेत रहने बारे जागरूक कर रहे हैं. रात के समय टिकटी पहरा के दौरान युवाओं ने बताया कि चोरी के अलावा, अपराध पर अंकुश लगाने सहित ग्रामीणों को सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से पंचायत द्वारा ठीकरी पहरा शुरू किया है. पंचों के माध्यम से ड्यूटी चार्ट बनाकर गांव के लोग बारी-बारी से रात में पहरेदारी करते हैं.

क्या बोले सरपंच: सरपंच प्रतिनिधि संजीत कुमार ने कहा कि चोरी की घटनाओं के बाद ठीकरी पहरा शुरू किया है. गांव के कुल 20 वार्डों के 3-3 व्यक्तियों की ड्यूटी ठीकरी पहरे में लगाई गई है. ड्यूटी चार्ट बनाए गए हैं. युवाओं की टीम गांव के भीतर गश्त करेगी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पंचायत और पुलिस को देगी. वहीं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भी लगातार लोगों को अपने घरों की सुरक्षा बारे जागरूक किया जा रहा है.

