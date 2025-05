ETV Bharat / state

ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़ चोरों ने लाखों के गहने व नकदी पार की, दुकान के CCTV कैमरे भी तोड़े - THEFT IN JEWELLERY SHOP

ज्वैलरी दुकान के आगे जमा भीड़ ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़ : कस्बे में मंगलवार देर रात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप से लाखों रुपए के गहने व नकदी पार कर लिए. चोरों ने दुकान के ताले तोड़कर अंदर काउंटर से आभूषण चुराए. चोरी की घटना आसपास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. चोरी की सूचना दुकानदार को बुधवार सुबह 5 बजे मिली. इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी चुराया : कोतवाली थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि मंगलवार रात 2 बजे नया बस स्टैंड पर संजू ज्वैलर्स दुकान पर चोरी हो गई. चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं. ज्वेलरी दुकान के संचालक देव सोनी ने बताया कि चोरी किए गए माल की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है. वारदात दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

