नशे की आदत ने बनाया चोर, अंबाला में चोरी, अमृतसर से गिरफ्तार, हैरान कर देंगे आरोपी काजल के कारनामें - THEFT IN AMBALA

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 20, 2025 at 12:35 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 1:03 PM IST 2 Min Read

अंबाला: अंबाला के नारायणगढ़ में कुछ दिन पहले दर्ज हुए चोरी के मामले में पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया है. अंबाला सीआईए-2 ने आरोपी युवती को अमृतसर से गिरफ्तार किया है. पकड़ी गई लड़की अमृतसर की काजल है, जो पंजाब के कई बैंक डकैतियों में भी शामिल रही है. आरोपी काजल ने बताया कि वह नशे की आदि हो गई थी. जिसके चलते इस दलदल में फंस गई थी. अमृतसर से काजल गिरफ्तार: अंबाला के नारायणगढ़ में कुछ दिन पहले एक महिला ने ग्लैमर लुक व अपनी पर्सनालिटी दिखाई और दुकानदार का विश्वास जीत लिया. 2 सोने की अंगूठियां चोरी कर ली थी. यह सारा वाक्या सीसीटीवी में कैद हो गया था. अब अंबाला सीआईए-2 ने इस मामले में अमृतसर की रहने वाली काजल को गिरफ्तार कर लिया है. काजल से पुलिस ने दोनों सोने की अंगूठियां बरामद कर ली है. कई बैंकों में की डकैती: काजल ने पुलिस जांच में कई खुलासे किए हैं. उसने बताया वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी. वहां नशे की आदी हो गई थी. वो इस लाइन में आ गई थी. पंजाब के अमृतसर व तरनतारन इलाके में 5-6 बैंकों में लूट की वारदात को अंजाम दिया. लेकिन अब वो सुधरना चाहती है.

