बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी का मामला, फरीदाबाद पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, CCTV फुटेज से खुला राज

फरीदाबाद: 6 बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक विजेता मैरी कॉम के घर चोरी की वारदात सामने आई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन चोरों को राउंडअप किया है. ये वारदात 24 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे सेक्टर-46 के मकान नंबर 300 में हुई थी. आरोपी घर में घुसे और कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. वारदात के समय मैरी कॉम फरीदाबाद में नहीं थीं. वह मेघालय में एक कार्यक्रम के सिलसिले में गई हुई थीं. पुलिस को चोरी की सूचना 27 सितंबर को दी गई थी. तीनों आरोपी गिरफ्तार: शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाई और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम तथा क्राइम ब्रांच को शामिल किया. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह के अनुसार "सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई. इसके बाद तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. उनके पास से चोरी हुआ सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें तीन एलईडी टीवी, एक टैब, हाथ घड़ी, चश्मा और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं." बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी का मामला, फरीदाबाद पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार (Etv Bharat)