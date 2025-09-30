बॉक्सर मैरी कॉम के घर चोरी का मामला, फरीदाबाद पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार, CCTV फुटेज से खुला राज
फरीदाबाद में मैरी कॉम के घर चोरी के मामले में फरीदाबाद पुलिस ने तीन चोरों को गिरफ्तार किया हैं. तीनों से कीमती सामान बरामद.
Published : September 30, 2025 at 7:37 AM IST
फरीदाबाद: 6 बार की विश्व बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक विजेता मैरी कॉम के घर चोरी की वारदात सामने आई है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन चोरों को राउंडअप किया है. ये वारदात 24 सितंबर की सुबह करीब 4 बजे सेक्टर-46 के मकान नंबर 300 में हुई थी. आरोपी घर में घुसे और कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए. वारदात के समय मैरी कॉम फरीदाबाद में नहीं थीं. वह मेघालय में एक कार्यक्रम के सिलसिले में गई हुई थीं. पुलिस को चोरी की सूचना 27 सितंबर को दी गई थी.
तीनों आरोपी गिरफ्तार: शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाई और जांच के लिए फॉरेंसिक टीम तथा क्राइम ब्रांच को शामिल किया. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह के अनुसार "सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की गई. इसके बाद तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया. फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. उनके पास से चोरी हुआ सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें तीन एलईडी टीवी, एक टैब, हाथ घड़ी, चश्मा और अन्य कीमती वस्तुएं शामिल हैं."
सीसीटीवी फुटेज बना बड़ा सुराग: इस पूरी चोरी की वारदात की अहम जानकारी पड़ोसियों के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से मिली. कैमरों में आरोपी साफ तौर पर कैद हो गए थे, जिससे पुलिस को उनकी पहचान करने में बड़ी मदद मिली. चोरी के बाद पुलिस ने इलाकों में लगे कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी जांच के आधार पर तीन चोरों को पकड़ लिया. फुटेज में चोरी का पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ था, जिससे आरोपियों तक पहुंचना आसान हुआ.
गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी: पुलिस का मानना है कि ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, बल्कि एक संगठित गिरोह द्वारा की गई योजना थी. आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे बाकी सदस्यों की जानकारी मिल सके. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. आने वाले दिनों में इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया जा सकता है. अधिकारी इस केस को सुलझाने के लिए हर पहलू पर जांच कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है.
