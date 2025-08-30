बिलासपुर: शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले चंगर सेक्टर में एक बार फिर चोरी की वारदात ने पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. चोरों ने एसपी आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही चोरों ने वारदात को अंजाम दिया. चोर आसानी से वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए. इस चोरी की वारदात के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

चोरी की इस वारदात को रात के समय अंजाम दिया गया. चोर घर से एलईडी टीवी, गैस सिलेंडर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक एवं घरेलू सामान ले गए हैं. चंगर सेक्टर में अधिकांश सरकारी अधिकारी और चिकित्सक रहते हैं. इसके बावजूद, चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. कुछ महीने पहले चिकित्सकों के आवासों पर भी चोरी हुई थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला.

इस बार चोरों ने फूड सेफ्टी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर महेश कश्यप के सरकारी आवास को निशाना बनाया है. चोरों ने बड़ी ही चालाकी से सरकारी क्वार्टर का ताला तोड़ा और घर में रखे कीमती सामान को चुरा लिया. खास बात ये है कि उनके निवास पर चोरी दूसरी बार हुई है. इससे पहले भी उनके आवास में चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई विशेष कार्रवाई या चौकसी नहीं दिखाई दी, जिससे चोरों के हौसले और बुलंद हो गए हैं.

एसपी कार्यालय से 500 मीटर दूर है असिस्टेंट कमिश्नर का आवास

इस पूरी घटना को लेकर सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि जिस क्षेत्र में ये चोरी हुई, वहां से पुलिस अधीक्षक (एसपी) का सरकारी आवास महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है. वहीं, फूड सेफ्टी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर महेश कश्यप ने इस चोरी की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करवा दी है. उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाली चोरी से सरकारी अधिकारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इससे उनके कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि पुलिस गश्त भी इलाके में नाममात्र की हो रही है. उन्होंने प्रशासन से सीसीटीवी कैमरे लगाने, रात्रिकालीन गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की मांग की है.

उधर, बिलासपुर डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि 'मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. फिलहाल आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि चोरों का कोई सुराग मिल सके. जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.'

