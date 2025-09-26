बूंदी न्यायालय में पेशी पर आया चोरी का आरोपी फरार, कॉन्स्टेबल ने दबोचा
बूंदी न्यायालय परिसर में चोरी के आरोपी प्रदीप बैरागी ने पुलिस हिरासत से फरार होने का प्रयास किया.
Published : September 26, 2025 at 5:06 PM IST
बूंदी: जिले का न्यायालय परिसर अचानक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब चोरी के मामले में गिरफ्तार शातिर आरोपी प्रदीप बैरागी पुलिस हिरासत से फरार हो गया. इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया. चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आरोपी की तलाश में पुलिसकर्मी इधर-उधर दौड़ पड़े.
पेशी के दौरान भागा आरोपी: कॉन्स्टेबल हनुमान ने बताया कि सदर थाना पुलिस चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रदीप बैरागी को न्यायालय पेशी के लिए लाई थी. पेशी पूरी होने से पहले ही उसने अचानक पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और तेज़ी से भाग निकला. आरोपी दौड़ते हुए अस्पताल की ओर निकल गया. पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़े, लेकिन भीड़ और रास्ते की रुकावटों की वजह से आरोपी कुछ देर उनकी पकड़ से बाहर रहा.
कॉन्स्टेबल हनुमान की बहादुरी: इस बीच कॉन्स्टेबल हनुमान ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत अस्पताल परिसर की ओर रुख किया और वहां आरोपी को घेराबंदी कर दबोच लिया. मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोग कॉन्स्टेबल हनुमान की बहादुरी की सराहना करने लगे. प्रदीप बैरागी कोई साधारण अपराधी नहीं है. विभिन्न थानों में उसके खिलाफ करीब 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें चोरी और नकबजनी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं, पुलिस अब उसकी हिस्ट्री खंगाल रही है और आगे कड़ी पूछताछ की तैयारी कर रही है.