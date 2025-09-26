ETV Bharat / state

बूंदी न्यायालय में पेशी पर आया चोरी का आरोपी फरार, कॉन्स्टेबल ने दबोचा

बूंदी न्यायालय परिसर में चोरी के आरोपी प्रदीप बैरागी ने पुलिस हिरासत से फरार होने का प्रयास किया.

पुलिस ने आरोपी को पकड़ा
पुलिस ने आरोपी को पकड़ा (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 5:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले का न्यायालय परिसर अचानक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब चोरी के मामले में गिरफ्तार शातिर आरोपी प्रदीप बैरागी पुलिस हिरासत से फरार हो गया. इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया. चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आरोपी की तलाश में पुलिसकर्मी इधर-उधर दौड़ पड़े.

पेशी के दौरान भागा आरोपी: कॉन्स्टेबल हनुमान ने बताया कि सदर थाना पुलिस चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रदीप बैरागी को न्यायालय पेशी के लिए लाई थी. पेशी पूरी होने से पहले ही उसने अचानक पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और तेज़ी से भाग निकला. आरोपी दौड़ते हुए अस्पताल की ओर निकल गया. पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़े, लेकिन भीड़ और रास्ते की रुकावटों की वजह से आरोपी कुछ देर उनकी पकड़ से बाहर रहा.

इसे भी पढ़ें- व्यापारी पर फायरिंग मामले में आरोपी हिरासत से फरार, पुलिस पर किया पथराव, पैर में लगी गोली

कॉन्स्टेबल हनुमान की बहादुरी: इस बीच कॉन्स्टेबल हनुमान ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत अस्पताल परिसर की ओर रुख किया और वहां आरोपी को घेराबंदी कर दबोच लिया. मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोग कॉन्स्टेबल हनुमान की बहादुरी की सराहना करने लगे. प्रदीप बैरागी कोई साधारण अपराधी नहीं है. विभिन्न थानों में उसके खिलाफ करीब 11 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें चोरी और नकबजनी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं, पुलिस अब उसकी हिस्ट्री खंगाल रही है और आगे कड़ी पूछताछ की तैयारी कर रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

पुलिस हिरासत से आरोपी फरारCOURT ESCAPEPOLICE CONSTABLE HANUMANBUNDI COURT INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुश्मन के छक्के छुड़ाने वाले MIG-21 फाइटर जेट की आज विदाई, एयर फोर्स के लिए भावुक क्षण

देश की दो ट्यूरिस्ट सिटी उदयपुर व चंडीगढ़ रेल से जुड़ी, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी

26 सितंबर 2025 का पंचांग: सर्वार्थ सिद्धि योग में करें मां स्कंदमाता की पूजा, संतान सुख की होगी प्राप्ति

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.