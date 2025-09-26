ETV Bharat / state

बूंदी न्यायालय में पेशी पर आया चोरी का आरोपी फरार, कॉन्स्टेबल ने दबोचा

बूंदी: जिले का न्यायालय परिसर अचानक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब चोरी के मामले में गिरफ्तार शातिर आरोपी प्रदीप बैरागी पुलिस हिरासत से फरार हो गया. इस घटना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया. चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और आरोपी की तलाश में पुलिसकर्मी इधर-उधर दौड़ पड़े.

पेशी के दौरान भागा आरोपी: कॉन्स्टेबल हनुमान ने बताया कि सदर थाना पुलिस चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी प्रदीप बैरागी को न्यायालय पेशी के लिए लाई थी. पेशी पूरी होने से पहले ही उसने अचानक पुलिसकर्मियों को चकमा दिया और तेज़ी से भाग निकला. आरोपी दौड़ते हुए अस्पताल की ओर निकल गया. पुलिसकर्मी उसके पीछे दौड़े, लेकिन भीड़ और रास्ते की रुकावटों की वजह से आरोपी कुछ देर उनकी पकड़ से बाहर रहा.