सीएम की सुरक्षा में जान गंवाने वाले एएसआई की पत्नी ने कहा- उनकी तीन में से एक भी मांग पूरी नहीं हुई - ASI DID NO GET ANY PACKAGE

दिवगंत एएसआई को श्रद्धां​जलि देते सीएम ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Mar 31, 2025, 3:20 PM IST

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में जान गंवाने वाले एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिजनों को सरकार ने 2.33 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का दावा किया है, हालांकि उनकी पत्नी सविता सरकार के इस दावे पर सवाल उठा रही हैं. उनका कहना था कि आर्थिक मदद को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जो राशि उन्हें मिली है, वह उनके पति के वेतन में से हुई कटौती और पुलिस महकमे के नियमों के आधार पर मिली है. प्रदेश की सरकार ने अलग से उन्हें कोई मदद नहीं दी है. वे बोली, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से यह सहायता दी जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री विशेष पैकेज से आर्थिक सहायता का कॉलम तो खाली है. उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया है. ​सविता का कहना था कि उनके पति के वेतन में से हुई कटौती और अन्य सुविधाओं के मद से राशि दी गई है, जबकि प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सहायता राशि दी है. उनका कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने तीन मांगें रखी थी. उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है. बच्चे को नायब तहसीलदार के पद पर अनुकंपा नियुक्ति भी अभी तक नहीं मिली. दिवंगत एएसआई की पत्नी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: दिवंगत एएसआई सुरेंद्र सिंह के गांव पहुंचे सीएम भजनलाल, श्रद्धांजलि के बाद परिजनों से की मुलाकात दरअसल, सुरेंद्र सिंह के परिजनों को 2,33,44,160 रुपए की आर्थिक मदद देने का दावा किया जा रहा है. इस पर पत्नी का कहना था कि जो भी मिला है. वह उनके पति की वेतन कटौती व अन्य सुविधाओं के तहत मिला है. जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है. उस तरह से सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की है, जब भी पूछते हैं तो जवाब मिलता है कर रहे हैं. सरकार को देना चाहिए शहीद का दर्जा: इधर, कांग्रेस ने दिवंगत सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग की है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि सरकार 2.33 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का दावा कर रही है, जबकि यह सरकारी मदद नहीं है. यह तो एएसआई सुरेंद्र सिंह का हक है, जो उनके परिजनों को मिला है. कर्तव्य निभाते हुए ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले पुलिस के जवानों के लिए नियमों में संशोधन कर उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसी के अनुरूप परिलाभ देने की व्यवस्था सरकार को करणी चाहिए. 11 दिसंबर को हादसा, सीएम गए थे श्रद्धांजलि देने 11 दिसंबर, 2024 को अक्षयपात्र चौराहे पर सीएम के काफिले को एक कार ने टक्कर मार दी थी. हादसे में एएसआई सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया था.

29 मार्च, 2025 को एएसआई सुरेंद्र सिंह के परिजनों को सरकार की ओर से 2.33 करोड़ की आर्थिक मदद देने का दावा किया गया.

इससे पहले 16 मार्च 2025 को मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने डीजीपी से इस संबंध में मुलाकात की थी. सीएम को पत्र भी लिखा.

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने फरवरी, 2025 में लोकसभा में यह मुद्दा उठाया था.

20 दिसंबर, 2024 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काठ का माजरा (नीमराणा) स्थित घर पहुंचकर दिवंगत एएसआई सुरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी थी.