ETV Bharat / state

IMD ने बताया दीपावाली पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तापमान में दिखेगा यह बदलाव

राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है. तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी संभव है.

RAJASTHAN WEATHER
मौसम विभाग, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 10, 2025 at 4:39 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा. इस अवधि में राज्य का अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सीकर में 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है.

गुरुवार को पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर का न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम तापमान नागौर में 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा. बीकानेर में 20.9°C, चूरू में 18.5°C और श्रीगंगानगर में 19.6°C तापमान दर्ज किया गया. वहीं पूर्वी राजस्थान में सीकर 15.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा, तो अजमेर में न्यूनतम तापमान 16.0°C, पिलानी में 16.3°C, दौसा में 16.4°C और सिरोही में 16.9°C रिकॉर्ड किया गया. जयपुर में न्यूनतम तापमान 19.4°C और कोटा में 20.1°C रहा.

इसे भी पढ़ें- प्रदेश में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने दिया ये बड़ा अपडेट

बारिश की संभावना कम: मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अब मानसून की विदाई अंतिम चरण में है. आगामी दो सप्ताह तक राज्य में बारिश की कोई बड़ी संभावना नहीं है. तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा. आगामी दो सप्ताह के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने के प्रबल संकेत हैं. तापमान में यह गिरावट मानसून की विदाई के साथ मौसम में हो रहे बदलाव का संकेत दे रही है. राज्य के कई इलाकों में सुबह और देर शाम हल्की ठंडक महसूस की जा रही है.

अगले दो सप्ताह का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के अनुसार, 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा. इस अवधि में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना जताई गई है. अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के आसार हैं, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 से 2 डिग्री नीचे रह सकता है. वहीं दीपोत्सव के पास 17 से 23 अक्टूबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की उम्मीद है. यानी राज्य में फिलहाल मानसून के बाद का मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

इसे भी पढ़ें- कल से थमेगा बारिश का दौर, आज 12 जिलों में IMD का येलो अलर्ट

अक्टूबर तक जमकर बरसे मेघ: मौसम विभाग के अनुसार, पिछले सप्ताह के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हुई. इस अवधि में राज्य में दीर्घावधि वर्षा औसत की तुलना में 646% अधिक वर्षा दर्ज की गई. राजस्थान में पिछले सप्ताह 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के दौरान सामान्य से कहीं अधिक वर्षा दर्ज की गई.

मौसम विभाग के अनुसार राज्य में औसतन 29.0 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य 3.9 मिमी की तुलना में 646 प्रतिशत अधिक है. पूर्वी राजस्थान में 35.0 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 488 प्रतिशत अधिक रही, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 24.3 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य से 977 प्रतिशत अधिक है. राज्य के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी दर्ज की गई. यह वर्षा दीर्घावधि औसत से काफी अधिक रही, जिससे मौसम में नमी और ठंडक बढ़ी है. मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि बीते हफ्ते पश्चिमी राजस्थान में औसत से करीब 10 गुना अधिक बारिश दर्ज की गई.

इसे भी पढ़ें- जयपुर के बाहरी इलाकों में झमाझम, इन जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

WEATHER UPDATERAJASTHAN WEATHERRAJASTHAN DRY WEATHERRAINFALL DATARAJASTHAN WEATHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंबल नदी पर बन रहा देश का पहला अनूठा एक्वाडक्ट, 12 लेन हाईवे जितना चौड़ा होगा ‘राम जल सेतु’

दीपावली सीजन में उदयपुर के होटलों में छाई रौनक, 60 फीसदी से अधिक बुकिंग दर्ज

PAN कार्ड धारक ध्यान दें! जल्दी करें ये जरूरी काम, वरना लगेगा ₹10,000 रुपये का जुर्माना!

इजराइल कैबिनेट ने गाजा युद्धविराम को दी मंजूरी, जल्द रिहा होंगे बंधक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.