नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई अच्छी बारिश ने उमस और गर्मी से राहत जरूर दी थी, लेकिन सुबह से ही हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. जिससे राजधानी में कई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिली, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित रही. बारिश का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा. शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का येलो अलर्ट, आज फिर हो सकती है भारी बारिश

मौसम विभाग ने शनिवार, 30 अगस्त के लिए फिर से चेतावनी जारी की है. पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में आज दोबारा भारी बारिश की संभावना जताई गई है. वहीं, राजधानी के बाकी हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है. अनुमान है कि आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

AQI लेवल (ETV Bharat)

बारिश से प्रदूषण स्तर में सुधार, दिल्ली की हवा साफ

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही रिमझिम बारिश के बाद प्रदूषण में भी सुधार हुआ है दिल्ली में शनिवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 92, गाजियाबाद में 77, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 89 अंक बना हुआ हैय राजधानी दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

