ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में बारिश का असर आज रहेगा हल्का, जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी

नई दिल्ली: देशभर में मॉनसून की बारिश ने कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है, खासकर पहाड़ी इलाकों जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसके अलावा, मैदानी क्षेत्रों जैसे पंजाब और दिल्ली भी बाढ़ और बारिश से प्रभावित हुए हैं. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में भी बारिश और मौसम की स्थितियों में लगातार बदलाव आ रहे हैं.

मौसम का पूर्वानुमान

दिल्ली में सोमवार को हल्की बारिश की संभावना जताई गई है. हालांकि, बारिश के साथ बादल भी छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. IMD का कहना है कि 9 और 10 सितंबर को मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा. इन दोनों दिनों में धूप खिली रहेगी और तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

AQI लेवल (ETV Bharat)

वायु गुणवत्ता का हाल

दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता (AQI) भी एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 6:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 अंक बना हुआ हैं, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 72, गुरुग्राम में 67, गाजियाबाद में 66, ग्रेटर नोएडा में 88 और नोएडा में 74 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली में अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.