पंचकूला: हरियाणा में टीजीटी के पद पर पदोन्नति का इंतजार कर रहे जेबीटी/सीएंडवी अध्यापकों का इंतजार लंबा खींचता जा रहा है. क्योंकि राज्य भर से पदोन्नति संबंधी सभी लंबित मामले स्कूल शिक्षा निदेशालय को भेजे जा चुके हैं. लेकिन समय सीमा पूरी होने के करीब एक महीने बाद भी

किन्हीं भी जेबीटी/सीएंडवी अध्यापकों को राहत नहीं मिल सकी है. प्राथमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के कार्यालय द्वारा बताया गया कि अभी तक उक्त अध्यापकों की पदोन्नति संभी मामले में कोई फैसला नहीं लिया गया है.

15 जुलाई थी अंतिम तारीख:

दरअसल, प्राथमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक, विवेक अग्रवाल द्वारा प्रदेश के सभी डीईईओ से उनके संबंधित जिलों से क्रमानुसार प्राइमरी टीचर, जेबीटी/सीएंडवी की सूची उन्हें 15 जुलाई 2025 तक भेजने के आदेश जारी किए गए थे. सभी डीईईओ को पदोन्नति मामले बिना किसी चूक के हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी में शाखा की ईमेल आईडी tgtpromotion2023@gmail.com पर विवरण सहित मैन्युअली भेजने के निर्देश दिए थे.

15 जुलाई तक मांगे गए थे लंबित मामले (Etv Bharat)

विषय: पीआरटी वरिष्ठता 12.02.2024/नियुक्ति तिथि.

जेबीटी: 22012 (सामान्य) और 29519 (दिव्यांग), क्रमानुसार.

सीएंडवी: 31.12.2010 तक नियुक्त शिक्षक.



श्रेणियों के अनुसार पदोन्नति के क्रम:

अध्यापकों की सूची उनकी संबंधित श्रेणियों में क्रमानुसार मांगी गई. क्योंकि सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणी समेत अन्य कोटा प्रणाली के अनुसार पदोन्नत अध्यापकों की सूची आगे/पीछे होती है. इसी कारण सामान्य श्रेणी के जेबीटी अध्यापक क्रमानुसार (अधिकतम) 22012 तक और दिव्यांग श्रेणी में अधिकतम क्रम संख्या 29519 तक की सूची मांगी गई थी. इसके अलावा 31 दिसंबर 2010 तक नियुक्त हुए क्लासिकल एंड वर्नाकुलर (सीएंडवी) अध्यापकों की सूची मांगी गई थी.



डीईईओ को दिए सख्त निर्देश:

सभी डीईईओ को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया था. उन्हें चेताया गया था कि जो अध्यापक पदोन्नति नहीं लेना चाहते हैं, वे शपथ-पत्र सहित अपनी सहमति प्राप्त करें और निर्धारित समयावधि में अपना त्याग-पत्र कार्यालय में भेजें. यह सुनिश्चित करने को कहा कि संबंधित जिलों में पात्र अध्यापकों का कोई भी पदोन्नति मामला शेष न रहे. यह भी सुनिश्चित करने को कहा था कि डीईईओ के संबंधित जिलों में एक भी अध्यापक ऐसा न रहे, जिसे उसकी वरिष्ठता के अनुसार टीजीटी अंग्रेजी के पद पर पदोन्नति/त्याग-पत्र के लिए विचार न किया गया हो.

डीईईओ से इस संबंध में वचनबद्धता प्रदान करने को भी कहा गया, भविष्य में यदि कोई अध्यापक इसके लिए दावा करता है तो संबंधित डीईईओ ही पूरी तरह से जिम्मेदार होना बताया गया था.

भविष्य की मुकदमेबाजी के डीईईओ जिम्मेदार:

प्राथमिक शिक्षा महानिदेशक के निर्देशों में स्पष्ट चेताया गया कि यदि कोई डीईईओ उक्त बिंदुओं के संबंध में कार्य करने में विफल रहता है तो वह भविष्य में किसी भी मुकदमेबाजी/प्रतिकूल आदेश के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा सरकार विदेश में नौकरी का दे रही सुनहरा अवसर, फौरन करें अप्लाई