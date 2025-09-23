ETV Bharat / state

प्रदेश महिला कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, 31 नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी

अलका लांबा के साथ सारिका सिंह ( ETV Bharat kuchaman city )

September 23, 2025

कुचामनसिटी: राजस्थान महिला कांग्रेस में संगठन विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी की सहमति से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने सोमवार को तीसरी सूची जारी की. इस सूची में उपाध्यक्षों, महासचिवों, सचिवों और जिला अध्यक्षों के पदों पर कुल 31 नाम शामिल किए गए हैं. उपाध्यक्ष और महासचिवों की नियुक्ति: प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने बताया कि जारी आदेश में उपाध्यक्ष पद पर जोधपुर से रेखा लोहिया, पाली से मुन्नी देवी गोदारा, बीकानेर से शर्मिला पंचारिया और झुंझुनू से तारा देवी को जिम्मेदारी दी गई है. महासचिव के रूप में चित्तौड़गढ़ से लता शर्मा, राजसमंद से राजकुमारी पालीवाल, जयपुर से अंकलेश कुमारी और राजू बानो, अजमेर से रजनी चौधरी, उदयपुर सिटी से हितांशी शर्मा, करौली-धौलपुर से रेशमा बाई, जालोर से किरण कच्छवाहा, भरतपुर से रिंकी सिंह, अलवर से विमला शर्मा, डीडवाना-कुचामन से मृदुला कोठारी और उदयपुर ग्रामीण से दिव्यानी कटारा को जिम्मेदारी सौंपी गई है.