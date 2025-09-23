ETV Bharat / state

प्रदेश महिला कांग्रेस की तीसरी सूची जारी, 31 नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी

राजस्थान महिला कांग्रेस ने संगठन विस्तार की तीसरी सूची जारी की, जिसमें 31 नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई.

महिला कांग्रेस की तीसरी सूची जारी
अलका लांबा के साथ सारिका सिंह (ETV Bharat kuchaman city)
कुचामनसिटी: राजस्थान महिला कांग्रेस में संगठन विस्तार की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी की सहमति से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने सोमवार को तीसरी सूची जारी की. इस सूची में उपाध्यक्षों, महासचिवों, सचिवों और जिला अध्यक्षों के पदों पर कुल 31 नाम शामिल किए गए हैं.

उपाध्यक्ष और महासचिवों की नियुक्ति: प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने बताया कि जारी आदेश में उपाध्यक्ष पद पर जोधपुर से रेखा लोहिया, पाली से मुन्नी देवी गोदारा, बीकानेर से शर्मिला पंचारिया और झुंझुनू से तारा देवी को जिम्मेदारी दी गई है. महासचिव के रूप में चित्तौड़गढ़ से लता शर्मा, राजसमंद से राजकुमारी पालीवाल, जयपुर से अंकलेश कुमारी और राजू बानो, अजमेर से रजनी चौधरी, उदयपुर सिटी से हितांशी शर्मा, करौली-धौलपुर से रेशमा बाई, जालोर से किरण कच्छवाहा, भरतपुर से रिंकी सिंह, अलवर से विमला शर्मा, डीडवाना-कुचामन से मृदुला कोठारी और उदयपुर ग्रामीण से दिव्यानी कटारा को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सचिव और जिला अध्यक्षों के नाम घोषित: सचिव पद पर जालोर से कामिनी शर्मा और गीता श्री, चित्तौड़गढ़ से अदिति और सफीना खान, करौली-धौलपुर से मितलेश मीणा तथा प्रतापगढ़ से नेहा अक्षय आहिर दीवान को जगह मिली है. वहीं, जिला अध्यक्षों में जालोर से संतोष कंवर, प्रतापगढ़ से नेहा शर्मा, बांसवाड़ा से प्रज्ञा, डीग से एडवोकेट स्वेता यादव, उदयपुर ग्रामीण से भगवती डांगी, उदयपुर सिटी से तारिका भानुप्रताप, भरतपुर से बबीता शर्मा, जैसलमेर से रेखा जोशी और कोटपुर्ली-बेहरोड़ से मंजूबाई कोटपुली शामिल हैं.

महिला सशक्तिकरण पर जोर: प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह चौधरी ने कहा कि महिला कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर तक सशक्त और सक्रिय बने, इसके लिए ये नियुक्तियां की गई हैं. उन्होंने कहा कि सभी नए पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने और महिला सशक्तिकरण की लड़ाई को और मजबूती देने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

