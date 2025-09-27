ETV Bharat / state

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, 19 भवन सील करने की कार्रवाई टली

जयपुर: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के 19 सितंबर 2025 के उस आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें परकोटे में अवैध तौर पर चिन्हित 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया गया था. वहीं, मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सहित अन्य से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश मै. श्री अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने कमिश्नर को चिन्हित 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया है, जबकि कमेटी ने अदालत के 9 अप्रैल 2025 के आदेश की पालना में अपनी रिपोर्ट नहीं दी है. ऐसे में हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाई जाती है. एसएलपी से जुड़े मामले में अधिवक्ता अमित गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल 2025 के आदेश से पीएस यूडीएच की अध्यक्षता में बनी कमेटी को इन भवनों के प्रतिनिधियों की व्यक्तिगत सुनवाई करने के लिए कहा था. साथ ही इसकी रिपोर्ट दो महीने में पेश करने का निर्देश दिया था. अभी तक इस कमेटी की रिपोर्ट पेश नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रार्थी सहित 19 भवनों को सील करने का निर्देश दिया है, जो गलत है, इसलिए हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए.