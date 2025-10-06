SMS अस्पताल अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज पदों से हटाए गए, अभियंता निलंबित
जयपुर SMS अस्पताल ट्रॉमा सेंटर आग के मामले में संबंधित अधिकारियों को हटाया गया. उच्च स्तरीय जांच समिति गठित.
जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना के बाद राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है. इसके साथ ही एसएमएस अस्पताल में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा रद्द कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आग की घटना के तुरंत बाद रात को 3 बजे अस्पताल का दौरा किया और घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने राज्य सरकार को प्रकरण में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके बाद संबंधित अधिकारियों के पद से हटाने और निलंबन की कार्रवाई की गई.
नया पदस्थापन: राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को और ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को सौंपा है. इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और उच्च स्तरीय जांच समिति को शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.
जांच और मुआवजा: मंत्री खींवसर ने बताया कि घटना की गहन जांच के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित की गई है. समिति घटना के सभी पहलुओं की समीक्षा कर दोषियों की पहचान करेगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने मृतकों के आश्रितों को जल्द ही उचित मुआवजा देने की बात भी कही.
फायर सेफ्टी और भविष्य के कदम: चिकित्सा मंत्री ने कहा कि जून माह में ही चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सवाई मानसिंह अस्पताल एवं संबंधित अस्पतालों में फायर सेफ्टी और अन्य सुरक्षा प्रबंध बेहतर करने के लिए CISF से विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे. यह रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होगी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.
