SMS अस्पताल अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज पदों से हटाए गए, अभियंता निलंबित

जयपुर: सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग की घटना के बाद राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. सुशील भाटी और ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉ. अनुराग धाकड़ को पद से हटा दिया है. इसके साथ ही एसएमएस अस्पताल में पदस्थापित अधिशाषी अभियंता मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. फायर सेफ्टी के लिए नियोजित एजेंसी एसके इलेक्ट्रिक कम्पनी की निविदा रद्द कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आग की घटना के तुरंत बाद रात को 3 बजे अस्पताल का दौरा किया और घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने राज्य सरकार को प्रकरण में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके बाद संबंधित अधिकारियों के पद से हटाने और निलंबन की कार्रवाई की गई.

नया पदस्थापन: राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह अस्पताल में अधीक्षक का कार्यभार डॉ. मृणाल जोशी को और ट्रॉमा सेंटर के अधीक्षक का कार्यभार डॉ. बीएल यादव को सौंपा है. इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और उच्च स्तरीय जांच समिति को शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.