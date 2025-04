ETV Bharat / state

अन्नपूर्णा माता मंदिर: चमत्कार, आस्था और इतिहास का अद्भुत संगम, यहां महादेव के सामने विराजी हैं 'देवी' - ANNPURNA MATA MANDIR

1500 साल पुराना है अन्नपूर्णा माता मदिर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे लोग 'छोटी काशी' के नाम से भी जानते हैं. ये शहर अपने ऐतिहासिक मंदिरों, प्राचीन धरोहरों और दिव्यता से परिपूर्ण संत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है. दिल्ली रोड पर स्थित बंध की घाटी में पहाड़ियों से घिरे एक शांत, आध्यात्मिक स्थान पर विराजमान है अन्नपूर्णा माता का मंदिर. यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार और प्राचीन विरासत का जीता-जागता प्रतीक है. महादेव के सामने विराजती हैं अन्नपूर्णा माता: काशी विश्वनाथ के बाद यह भारत का दूसरा ऐसा स्थान माना जाता है, जहां भगवान शिव के सामने स्वयं अन्नपूर्णा माता विराजमान हैं. आमतौर पर शिव मंदिरों में देवी की मूर्ति पीछे होती है, लेकिन यहां शिव के सामने बैठी हैं माता अन्नपूर्णा. यह दृश्य भक्तों के लिए किसी दिव्य अनुभूति से कम नहीं है. जयपुर में अन्नपूर्णा माता का अलौकिक मंदिर (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- जीण माता मंदिर: जहां औरंगजेब ने टेके थे घुटने, जानिए चमत्कार और परंपरा की अविश्वसनीय कहानी स्वयंभू प्रतिमा का रहस्य: मंदिर के पुजारी योगेश पुरी गोस्वामी बताते हैं कि यह मंदिर करीब 1500 वर्ष पुराना है और यह माता का प्राकट्य स्थान है. यहां की अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा किसी मूर्तिकार द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि यह धरती से स्वयं प्रकट हुई थी. यह तथ्य इस मंदिर की पवित्रता और चमत्कारी स्वरूप को और भी विशेष बना देता है. 13 जीवित समाधियों का पवित्र स्थल: मंदिर के पुजारी ने जानकारी दी कि मंदिर परिसर में नाथ संप्रदाय के 13 संतों की जीवित समाधियां आज भी मौजूद हैं. यहां पूजा-पाठ की परंपरा गुरु-शिष्य परंपरा से चली आ रही है. मंदिर के वर्तमान महंत योगी मनोहर विश्वनाथ महाराज के नेतृत्व में आज भी नित्य सेवा, पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं.

