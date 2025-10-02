अलवर का रावण देहरा गांव: जहां दशानन ने पारस पत्थर के लिए की थी साधना, सोना बनाकर ले गया था लंका
अलवर के रावण देहरा गांव में रावण ने भगवान पार्श्वनाथ की आराधना कर पारस पत्थर प्राप्त किया और सोना बनाकर लंका ले गया.
Published : October 2, 2025 at 1:49 PM IST
अलवर: जिले का इतिहास केवल राजाओं और किलों तक सीमित नहीं है. यहां के गांवों और धार्मिक स्थलों में ऐसी-ऐसी कहानियां दबी हैं, जो समय बीतने पर भी लोगों की स्मृतियों में जीवित रहती हैं. इन्हीं कहानियों में से एक है रावण देहरा गांव की रहस्यमयी दास्तां, जहां लंकाधिपति रावण ने भगवान पार्श्वनाथ की आराधना की और पारस पत्थर की प्राप्ति की.
रावण की सोने की खोज और अलवर का रास्ता: जैन समाज के कांतिचंद जैन के अनुसार, रावण एक बार लंका में विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने आकाश में उड़ते पक्षियों के पैरों से सोना गिरते देखा. यह देखकर वे हैरान रह गए और सोचने लगे कि आखिर यह सोना कहां से आ रहा है. अपने ज्ञान के बल पर उन्होंने पता लगाया कि ये पक्षी अलवर की ओर से उड़कर आ रहे हैं. सोने की खोज में रावण अलवर की दिशा में निकल पड़े. वे डढीकर गांव पहुंचे और वहां अलवर के तत्कालीन राजा अजयपाल को खोजने लगे. रावण का इरादा था कि राजा से युद्ध करके सोना प्राप्त किया जाए.
गड़रिये से मुलाकात और रावण की परीक्षा: कांतिचंद जैन ने बताया कि डढीकर गांव में रावण की मुलाकात एक गड़रिये से हुई, जब रावण ने उससे राजा अजयपाल का पता पूछा और कहा कि वे उनसे युद्ध करके सोना लेना चाहते हैं, तो गड़रिये ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया. गड़रिये ने जमीन पर एक महल का नक्शा बनाया और उसकी दो मीनारें गिरा दीं, फिर उसने रावण से कहा कि बताओ क्या वास्तव में महल की दो मीनारें गिरी हैं. रावण ने अपने ज्ञान से यह सत्यापन किया और पाया कि महल की दो मीनारें सचमुच क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. यह देखकर रावण समझ गए कि यह गड़रिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जब रावण ने उनकी पहचान पूछी तो गड़रिया बोला कि वही राजा अजयपाल हैं.
पारस पत्थर का रहस्य और साधना का निर्णय: राजा अजयपाल ने रावण से कहा कि सोना पाने के लिए उन्हें पारस पत्थर की आवश्यकता होगी, लेकिन यह पत्थर केवल भगवान पार्श्वनाथ की आराधना से ही मिल सकता है. रावण प्रभु की भक्ति तो करता था, लेकिन इतने लंबे समय तक एक ही स्थान पर रुकना उसके लिए कठिन था. इस कारण उसने एक अनोखा उपाय निकाला. रावण ने इसी गांव में 52 जिनालय मंदिर का निर्माण कराया और भगवान पार्श्वनाथ की आराधना शुरू की. उसने अपने हाथ पर बने भगवान पार्श्व के चित्र की मूल प्रतिमा भी मंदिर में विराजित कर दी. अन्य प्रतिमाएं भी मंदिर में स्थापित की गईं. लंबे समय तक यहां साधना के बाद रावण को पारस पत्थर की प्राप्ति हुई. कहानी के अनुसार उसी पारस पत्थर से सोना बनाकर रावण लंका ले गया.
खंडहर बने मंदिर: समय बीतने के साथ रावण देहरा के 52 जिनालय मंदिर खंडहर हो गए. कांतिचंद जैन बताते हैं कि करीब 500 वर्ष पहले यहां से भगवान पार्श्वनाथ और अन्य प्रतिमाओं को अलवर के बीरबल मोहल्ला स्थित रावण पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्थापित किया गया. आज भी उस मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजित है, जिसके सामने रावण ने तपस्या की थी. अलवर संग्रहालय में रखे प्राचीन शिलालेख इस पूरी कथा को प्रमाणित करते हैं. इन शिलालेखों पर प्राकृत और संस्कृत भाषा में इस पूरी कहानी का उल्लेख मिलता है.
गांव के निवासी अमरसिंह बताते हैं कि उनके बुजुर्गों से यह कथा सुनाई जाती रही है कि रावण ने यहां पूजा की थी. मंदिरों के खंडहर आज भी इस बात की गवाही देते हैं. करीब 80 साल पहले यहां से भैंरू बाबा की प्रतिमा भी अलवर के बीरबल मोहल्ला स्थित मंदिर में ले जाकर स्थापित की गई. ग्रामीण कहते हैं कि यह सब घटनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि रावण का यहां आया था और उसने यहां पारस पत्थर के लिए साधना की थी.
आज का रावण देहरा गांव: अमरसिंह ने बताया कि वर्तमान में रावण देहरा गांव में करीब 400 लोग रहते हैं. यह गांव आकार में छोटा है, लेकिन इसकी पहचान बेहद बड़ी और ऐतिहासिक है. यह केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक ऐसी धरोहर है जो इतिहास, धर्म और लोककथाओं का संगम है. यहां के खंडहर, प्रतिमाएं और शिलालेख आज भी उस रहस्यमयी कथा को जीवित रखते हैं कि कैसे रावण ने पारस पत्थर की साधना की थी.
