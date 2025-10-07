ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः राज्य सरकार ने कहा नए सिरे से पेश करेंगे रिपोर्ट, मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

अदालत ने संबंधित अफसरों से कहा था कि वे चार सप्ताह में सड़कों की मरम्मत का समयबद्ध प्लान पेश करें. हाईकोर्ट ने कहा था कि मानसून में शहर की सड़कों के हालात बदतर हो रहे हैं. इससे शहर की विश्वव्यापी छवि भी प्रभावित हो रही है. मानसून में यहां जलभराव, बाढ़ और जल निकासी की समस्या होती है. जल निकासी की समस्या से रोजमर्रा के जीवन, पर्यावरण के साथ-साथ स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी समस्या निदान करने में असफल हो गए हैं.

हाईकोर्ट ने जुलाई महीने में शहर की खराब सड़कों व गड्ढों पर प्रसंज्ञान लेते हुए जेडीए और निगम आयुक्तों को निर्देश दिया था कि वे शहर की सड़कों का सर्वे कर दो सप्ताह में इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट दें. अदालत ने अफसरों से पूछा था कि शहर की सड़कों के मौजूदा हालात और उन्हें सुधारने की स्थिति क्या है?. इसके साथ ही उन्हें जलभराव और उफनते सीवर की समस्या के लिए उठाए कदमों व रोड निर्माण में अमानक सामग्री व तकनीक अपनाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति व बिना जांच इनके बिल पास करने वाले लोगों के नाम भी बताने को कहा था.

इस पर अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश शहर की खराब व टूटी-फूटी सडकों के हालातों पर लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान मामले में दिए.

जयपुरः शहर की खराब व टूटी-फूटी सडकों के हालातों व इससे आमजन को हो रही परेशानी से जुडे़ मामले में राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट में कहा कि उन्होंने अगस्त महीने में तथ्यात्मक रिपोर्ट दे दी थी. इसके बाद कई सड़कों पर पेचवर्क कराया गया, लेकिन सितंबर महीने में भी बारिश हुई है. ऐसे में अब नए सिरे से सड़कों के हालात की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी. न्याय मित्र तनवीर अहमद ने कहा कि जब सरकार नई रिपोर्ट के लिए कह रही है तो हम भी उसका जवाब बाद में ही दे देगें.

बाल अधिकारिता निदेशक से मांगी रिपोर्टः राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर बालिका गृह की अव्यवस्थाओं से जुड़े मामले में बाल अधिकारिता निदेशक को तलब करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट देने के लिए कहा है. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश मामले में बालिका गृह की बालिकाओं की ओर से भेजे पत्र पर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान एएजी मनोज शर्मा ने कहा कि संबंधित बालिका गृह को राज्य सरकार साल 2022 तक अनुदान देती थी, लेकिन उसके बाद अनियमितताओं के चलते इसे बंद कर दिया. बालिका गृह के संचालक ने ही मिलीभगत कर छात्राओं से हाईकोर्ट जज को लेटर लिखवाया है. राज्य सरकार ने मौके पर जांच की है, लेकिन मौके पर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं मिली. इसके अलावा वहां पर एक संविदाकर्मी भी रखा हुआ था, लेकिन फिलहाल उसे हटा दिया है. दूसरी ओर मामले में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से रिपोर्ट पेश की गई. इस पर अदालत ने कहा कि दोनों रिपोर्ट अलग-अलग है. ऐसे में विभाग के निदेशक मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट दे.

पढ़ेंः हाईकोट के दो आदेश: निर्वाचन विभाग की गाइडलाइन के तहत करें शिक्षकों को बीएलओ नियुक्त, पदोन्नति परीक्षा नहीं करवाने पर मांगा शपथ पत्र

मामले के अनुसार अलवर बालिका गृह में रहने वाली किशोरियों की ओर से गत दिनों हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश को शिकायती पत्र भेजा था. इसमें कहा गया था कि सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते उन्हें अनुदान मिलने में गंभीर चुनौतियां हो रही हैं. इसके साथ ही अधिकारियों पर प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया था. पत्र पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने मामले में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था. इसके साथ ही अदालत ने वयस्क होने पर शेल्टर होम छोड़ने वाले वयस्कों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने के बिंदु पर भी केन्द्र व राज्य सरकार से जवाब तलब किया था. इसके साथ ही एकलपीठ ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के लिए खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा था. खंडपीठ ने गत सुनवाई को मामले को बालिका गृह तक ही सीमित करते हुए अन्य बिंदुओं को सुनवाई से अलग कर दिया था.

अभियुक्त को आजीवन कारावासः एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने आपसी विवाद के चलते परिचित महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी मोहन लाल जाट ने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने महिला की हत्या करने जैसा गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी नहीं अपनाई जा सकती.