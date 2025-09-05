पुन्हाना में ज्वेलरी शॉप पर लूट के इरादे से घुसे बदमाशों से भिड़ा दुकानदार, भीड़ ने एक को दबोचा, सीसीटीवी में कैद वारदात

ETV Bharat / state

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद व्यापारियों में जहां भय का माहौल बना हुआ है, वहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. दिनदहाड़े लूटपाट करने की इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.

पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस दौरान घायल दुकानदार ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश भाग गया. आरोपी ने दुकानदार से छूटने की कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर वहां भारी भीड़ जमा हो गई. जिसके बाद उन्होंने आरोपी की धुनाई कर दी.

नूंह: जिले के पुन्हाना की पंजाबी कॉलोनी (धर्मशाला ग्राउंड) में ज्वेलरी शॉप में दो बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट करने की कोशिश की. जैसे ही आरोपियों ने तमंचा निकाला, तो दुकानदार सतर्क हो गया और आरोपियों से भिड़ गया. उसी दौरान नकाबपोश बदमाशों ने दुकानदार के सिर पर कट्टे के बट से हमला कर उसे घायल कर दिया.

दुकान खोलते ही बदमाशों ने बोला धावा

दरअसल, दुकानदार नवीन सोनी निवासी पुन्हाना पंजाबी कॉलोनी में एक ज्वेलरी शॉप चलाते हैं. शुक्रवार को उन्होंने सुबह करीब 8:30 बजे दुकान को खोलकर बैठे हुए थे. जिसके बाद दो आरोपी दुकान के अंदर घुस गए. एक आरोपी ने हेलमेट पहना हुआ था, साथ ही चेहरा छुपाने के लिए मास्क भी लगाया हुआ था ताकि उनकी पहचान न हो सके. जैसे ही वे दुकान में घुसे, उन्होंने अपने हाथ में मौजूद देसी तमंचा को दिखाकर दुकानदार को डराने की कोशिश की. उनका मकसद था कि दुकानदार को डराकर सोना, चांदी के आभूषण और नकदी लूटकर वहां से फरार हो जाएं. लेकिन घटनाक्रम उनके प्लान के अनुसार नहीं चला.

देसी तमंचे से दुकानदार पर किए कई वार

जैसे ही एक बदमाश ने तमंचा दिखाकर दुकानदार को धमकाया, वैसे ही दुकानदार ने हिम्मत दिखाई और आरोपियों से भिड़ गया. दुकानदार ने इस दौरान एक बदमाश को पकड़ लिया. अपने आप को पकड़ा देख बदमाश ने अपने हाथ में लिए हुआ देसी तमंचा से उसके सिर कई वार किए. लेकिन नवीन सोनी ने आरोपी को नहीं छोड़ा. यह देख दूसरा बदमाश दुकान से निकलकर भाग गया.

व्यापारी वर्ग में रोष व्याप्त, दूसरे आरोपी को पकड़ने की मांग

चश्मदीद दुकानदार कैलाश प्रजापति और नरेश कुमार ने बताया कि इस तरह दिनदहाड़े हुई इस घटना ने पूरे व्यापारी वर्ग में डर पैदा कर दिया है. इसके बाद पूरे व्यापारी वर्ग में रोष व्याप्त है. उन्होंने कहा कि सुबह के समय काफी संख्या में लोग थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि दूसरे आरोपी को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करें. पकड़ा गया बदमाश बुलंदशहर का बताया जा रहा है. जिसने अपने साथी के बारे में अभी कुछ नहीं बताया. केवल यही बताया है कि दूसरे शख्स से उसकी मुलाकात 8 महीने पहले जेल में हुई थी. इसके बाद पुन्हाना में पंचायत भी हुई, जिसमें घटना की निंदा करने और जल्दी ही दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग उठाई. पुलिस इस मामले में मीडिया के सामने आने से कतरा रही है.

