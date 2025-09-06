सिरोही के मातर माता मंदिर में बारिश से फंसे 200 से ज्यादा श्रद्धालु, SDRF ने चलाया बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन
सिरोही के मातर माता मंदिर में तेज बारिश में फंसे 200 श्रद्धालुओं को SDRF ने सफलतापूर्वक बाहर निकाला.
Published : September 6, 2025 at 6:59 PM IST
सिरोही: जिले के प्रसिद्ध प्राचीन मातर माता मंदिर में शुक्रवार देर रात तेज बारिश के चलते 200 से अधिक श्रद्धालु फंस गए. एसडीआरएफ की टीम ने रातभर चले ऑपरेशन के बाद शनिवार को उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला. ये श्रद्धालु पाली जिले के कोसेलाव से आए थे. तेज बारिश के कारण मंदिर की सीढ़ियों वाला मुख्य रास्ता अवरुद्ध हो गया था.
पुलिस उपाधीक्षक मुकेश चौधरी ने बताया कि श्रद्धालु शुक्रवार को दिन में मंदिर गए थे. रात होते होते अचानक बारिश तेज हो गई. सीढ़ियों वाले रास्ते पर पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि वे वहां से उतर नहीं पाए. इसकी जानकारी रात को ही प्रशासन को दी. इसके बाद पुलिस प्रशासन SDRF टीम और पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचा.
पढ़ें: बारिश से बेहाल भीलवाड़ा, जगह-जगह जलभराव, अब तक 36 बांध ओवरफ्लो
एसडीआरएफ ने दूसरे रास्ते से कराया रेस्क्यू: एसडीआरएफ टीम ने हालात को देखते हुए कम बहाव वाला दूसरा सुरक्षित मार्ग तलाशा और वहां अस्थायी पुल बनाकर श्रद्धालुओं को एक-एक कर नीचे उतारा गया. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए.श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद सभी ने राहत की सांस ली. पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि अब सभी लोग सुरक्षित हैं. स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
मौके पर मौजूद रहे अधिकारी: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कोतवाल दलपत सिंह सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. श्रद्धालुओं को पानी और आवश्यक मदद भी उपलब्ध कराई गई. प्रशासन ने अपील की है कि बरसात के मौसम में श्रद्धालु जोखिम भरे और बहाव वाले रास्तों से दूर रहें. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतें.