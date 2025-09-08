साहू ने कहा- प्रश्न पत्र खुला मिलने की अफवाहों से सावधान रहें अभ्यर्थी, बताए सुरक्षा उपाय
आरपीएससी अध्यक्ष ने प्रश्न पत्र लीक की अफवाहों को खारिज करते हुए सात-परतों वाली सुरक्षा व्यवस्था का खुलासा किया है.
Published : September 8, 2025 at 8:42 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के अध्यक्ष यू. आर. साहू ने परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र खुला मिलने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए परीक्षा आयोजन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी है. उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहने की अभ्यर्थियों से अपील की. सोमवार को आयोग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में साहू ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए.
आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में हुई कुछ परीक्षाओं, जिनमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 भी शामिल है, में प्रश्न पत्रों की पैकिंग को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रिंटिंग प्रेस से अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है. इसे जानने के बाद किसी भी तरह का संशय नहीं रह जाएगा. साहू ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र का बक्सा केंद्र पर पहुंचता है. बक्से पर लगी सील हटाने और ताला खोलने से पहले दो अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है. केंद्र अधीक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि बक्से के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. इसके बाद ही बक्सा खोला जाता है.
पढ़ें: RPSC की सितंबर-अक्टूबर में 5 बड़ी परीक्षाएं, 2000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती
बक्से से निकलने वाले हर कक्षा-विशेष के पैकेट पर सील लगी होती है, जिसे बिना फाड़े नहीं खोला जा सकता. इस पैकेट को परीक्षा कक्ष में ले जाया जाता है, जहां फिर से दो अभ्यर्थियों की मौजूदगी में यह जांच की जाती है कि पैकेट की सील ठीक है या नहीं. अंत में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र एक सीलबंद पारदर्शी पॉलीथिन पैक में मिलता है.
सात परतों वाली सुरक्षा व्यवस्था:
- एकल प्रश्न पत्र को पहले एक पारदर्शी प्लास्टिक पैक में सील किया जाता है.
- ऐसे 24 पैक को एक अपारदर्शी पैक में पैक किया जाता है.
- इन पैकों को मेटल बॉक्स में रखकर एक से अधिक नंबर लॉक लगाए जाते हैं.
- इन नंबर लॉक्स को कांटेक्ट गम पेपर से सील किया जाता है.
- मेटल बॉक्स पर एक विशेष सिक्योरिटी स्ट्रिप सील लगाई जाती है.
- अंत में पूरे मेटल बॉक्स को प्लास्टिक शीट से लैमिनेट किया जाता है.
- परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले ही केंद्र अधीक्षक के मोबाइल पर एसएमएस के जरिए नंबर लॉक खोलने का कोड भेजा जाता है. इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाती है.
ड्रेस कोड को लेकर नाराजगी से फैली अफवाह: एक मामले का जिक्र करते हुए साहू ने बताया कि जोधपुर में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा (7 सितंबर) के दौरान एक अभ्यर्थी ने प्रश्न पत्र खुला होने की अफवाह फैलाई थी. जांच में पता चला कि यह अभ्यर्थी बाड़मेर जिले का रहने वाला था, जिसे ड्रेस कोड नियमों का पालन न करने पर रोका गया था. इसी नाराजगी में उसने यह झूठा प्रचार किया, जबकि पैकेट उसकी खुद की मौजूदगी में ही खोला गया था. आयोग ने अफवाह फैलाने वाले अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है.