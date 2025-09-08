ETV Bharat / state

साहू ने कहा- प्रश्न पत्र खुला मिलने की अफवाहों से सावधान रहें अभ्यर्थी, बताए सुरक्षा उपाय

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था समझाते आरपीएससी अध्यक्ष ( Etv Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 8, 2025 at 8:42 PM IST 3 Min Read

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के अध्यक्ष यू. आर. साहू ने परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र खुला मिलने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए परीक्षा आयोजन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी है. उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहने की अभ्यर्थियों से अपील की. सोमवार को आयोग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में साहू ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए. आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में हुई कुछ परीक्षाओं, जिनमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 भी शामिल है, में प्रश्न पत्रों की पैकिंग को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रिंटिंग प्रेस से अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है. इसे जानने के बाद किसी भी तरह का संशय नहीं रह जाएगा. साहू ने बताया कि परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रश्न पत्र का बक्सा केंद्र पर पहुंचता है. बक्से पर लगी सील हटाने और ताला खोलने से पहले दो अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है. केंद्र अधीक्षक और कर्मचारियों की उपस्थिति में यह सुनिश्चित किया जाता है कि बक्से के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. इसके बाद ही बक्सा खोला जाता है. पढ़ें: RPSC की सितंबर-अक्टूबर में 5 बड़ी परीक्षाएं, 2000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती