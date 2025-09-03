ETV Bharat / state

जोधपुर से जयपुर-दिल्ली कैंट के लिए चलने वाली वंदे भारत का रैक जोधपुर पहुंचा - VANDE BHARAT TRAIN

जोधपुर को एक और वंदे भारत ट्रेन मिल गई है. इसे जल्द शुरू किया जाएगा.

वंदे भारत का रैक जोधपुर पहुंचा
वंदे भारत का रैक जोधपुर पहुंचा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 11:00 AM IST

जोधपुर : जोधपुर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का रैक मंगलवार रात को जोधपुर पहुंच गया. माना जा रहा है कि 15 सितंबर से पहले ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा. 8 कोच की ये ट्रेन जल्द ही जोधपुर-दिल्ली के बीच चलेगी. फाइनल शेड्यूल जल्द जारी होगा. ये साबरमती के बाद जोधपुर से चलने वाली दूसरी वंदे भारत होगी. जोधपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि फाइनल रूट व समय सारणी अभी काम चल रहा है. तय कर जल्द जारी करेंगे.

वंदे भारत जोधपुर से वाया जयपुर अलवर के रास्ते दिल्ली जाएगी. संभावित शेड्यूल के अनुसार ये सुबह 5:30 बजे जोधपुर से चलेगी और 8 घंटे बाद दोपहर 1:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी. रास्ते में डेगाना, मकराना, फुलेरा, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी व गुरुग्राम रुकेगी. वापसी में दिल्ली से दोपहर 3:10 रवाना होकर रात 11:15 जोधपुर पहुंचेगी.

प्रस्तावित किराया सूची के अनुसार, जोधपुर से जयपुर का चेयरकार श्रेणी का किराया 930 रुपए रखा गया है, जबकि एक्जीक्यूटिव श्रेणी का किराया 1735 रुपए है. प्रस्तावित किराया सूची के अनुसार, जोधपुर से दिल्ली कैंट का किराया चेयरकार में 1610 रुपए व एक्जीक्यूटिव का किराया 2930 रुपए है. ऐसे ही दिल्ली केंट से एग्जीक्यूटिव क्लास किराया 2880 रुपए व चेयरकार का किराया 1555 रुपए देना पड़ेगा.

जयपुर का किराया अन्य ट्रेनों से काफी महंगा : जोधपुर से जयपुर चलने वाली गाड़ी संख्या 22978, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में एसी चेयरकार का किराया 520 रुपए है. वंदे भारत ट्रेन के चेयरकार श्रेणी का जोधपुर से जयपुर के लिए 930 रुपए रखा गया है. दिल्ली कैंट के लिए चलने वाली अन्य ट्रेनों के थर्ड एसी श्रेणी से भी तुलना करें, तो यह किराया करीब डेढ़ गुना ज्यादा है, जबकि एक्जीक्यूटिव क्लास का किराया तो करीब ढाई से तीन गुना ज्यादा रखा गया है. जोधपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली मंडोर एक्सप्रेस का थर्ड एसी का किराया 1000 रुपए, रुणेचा एक्सप्रेस का 890 रुपए और शालीमार एक्सप्रेस का 955 रुपए है.

अभी अहमदाबाद के लिए चल रही वंदे भारत : वर्तमान में जोधपुर से अहमदाबाद (साबरमती) के लिए वंदे भारत का संचालन किया जा रहा है. ये सुबह छह बजे चल कर रात दस बजे वापस आती है. इसे चलते हुए काफी समय हो गया, लेकिन अभी यात्री भार कम है. इसकी वजह है जोधपुर से अहमदाबाद के बीच काफी ट्रेन चल रही है, जिनका किराया इससे कम है. इसकी वजह से यात्री भार कम चल रहा है. यह ट्रेन मंगलवार को नहीं चलती है.

