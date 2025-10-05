ETV Bharat / state

एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत, हिमाचल के बीबीएन की दवा कंपनी में रोका गया उत्पादन

बीबीएन की दवा कंपनी में कफ-सिरप के उत्पादन पर रोक लगाई गई है. छह प्रकार के सिरप का उत्पादन बंद करने के लिए कहा है.

कॉन्सेप्ट इमेज
कॉन्सेप्ट इमेज (PIC CREDIT: IANS)
शिमला: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप का सेवन करने से 11 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है. उसके बाद हिमाचल के बीबीएन (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़) औद्योगिक क्षेत्र की दवा कंपनी में कफ सिरप के उत्पादन पर रोक लगाई गई है. हिमाचल प्रदेश के राज्य दवा नियंत्रक ने दवा कंपनी के उत्पादन पर फिलहाल रोक लगाने की बात की पुष्टि की है.

हिमाचल सरकार की स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी मामले पर नजर रखे हुए हैं. ये दवा नेक्सा डीएफ कफ सिरप है. मध्य प्रदेश में दुखद मामला सामने आने के बाद वहां की सरकार ने तमिलनाडू व हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर जांच के लिए कहा है. हालांकि ये दवा यानी कफ सिरप तमिलनाडू की एक कंपनी ने तैयार किया है, लेकिन सोलन व बद्दी में स्थापित कुछ कंपनियां भी इसी दवा को मध्य प्रदेश को सप्लाई करती है. ऐसे में एहतियात के रूप में हिमाचल सरकार ने भी यहां उत्पादन बंद कर दिया है. जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी. शनिवार को स्टेट ड्रग कंट्रोलर से जुड़ी टीम के साथ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल यानी सीडीएससीओ की टीम ने सोलन व बद्दी की पांच दवा कंपनियों की जांच की है. संयुक्त टीम ने सभी पहलुओं की जांच की है. बताया जा रहा है कि कफ सिरप में डाईइथाइलिन ग्लाईकॉल व एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे रसायन मिले हैं. इनकी अधिक मात्रा घातक हो सकती है. इससे किडनी व मस्तिष्क में नुकसान होता है.

जांच के लिए भेजे सैंपल

मध्य प्रदेश सरकार के पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार ने संयुक्त टीम निरीक्षण के लिए भेजी. सोलन व बद्दी की कंपनियों में जांच के बाद 13 सैंपल लैब में भेजे गए हैं. जांच के दौरान टीम ने सुरक्षा उपायों के तहत कंपनियों को छह प्रकार के सिरप का उत्पादन बंद करने के लिए कहा गया है. जब तक सैंपल की जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक ये उत्पादन बंद रहेगा. कंपनियों की सप्लाई चेन को भी खंगाल कर संदिग्ध दवाओं का प्रयोग न करने के लिए निर्देश दिए गए हैं.

बारीकी से हो रही जांच

स्टेट ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर का कहना है कि 'हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है. ड्रग कंट्रोलर की संयुक्त टीम ने रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन की है. सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा, तब तक संदिग्ध उत्पादों की बिक्री पर रोक रहेगी.'

