कांग्रेस में बागियों की घर वापसी पर मंथन, कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में

हाल ही में कांग्रेस वॉररूम में हुई बैठक में समिति की अध्यक्षता करने वाले पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना शामिल नहीं हो पाए थे, जिससे फैसला टल गया था, अब दोबारा बैठक होगी जिसमें सदस्य पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और विधायक हाकम अली रिपोर्ट तैयार करेंगे. शकुंतला रावत ने कहा कि नाम आए हैं लेकिन अभी खुलासा नहीं करेंगे.

जयपुर: निकाय और पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में बागियों और निष्कासित नेताओं की वापसी को लेकर कवायद तेज हो गई है. पार्टी के कई जिलों के विधायकों और स्थानीय नेताओं ने करीब 30 से अधिक बागी नेताओं के नाम अनुशासन समिति को भेजे हैं. इस पर जल्द ही समिति की बैठक होगी और अनुशंसा रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी.

कई बड़े नाम कतार में: कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, जिन नेताओं की वापसी पर चर्चा हो रही है उनमें पूर्व विधायक मेवाराम जैन, पूर्व सांसद खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक रामचंद्र सराधना, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव बालेंदु सिंह शेखावत, कैलाश मीणा और बलराम यादव शामिल हैं. मेवाराम जैन को अश्लील वीडियो प्रकरण में पार्टी से निष्कासित किया गया था. खिलाड़ी लाल बैरवा ने बसेड़ी से टिकट न मिलने पर बगावत की थी. रामचंद्र सराधना ने विराटनगर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जबकि बालेंदु सिंह शेखावत को लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हटाया गया था.

मेवाराम जैन पर सबसे बड़ा विवाद: सबसे अधिक विरोध मेवाराम जैन की वापसी को लेकर है. कांग्रेस का एक धड़ा उनकी वापसी चाहता है, जबकि दूसरा धड़ा और बाड़मेर-जैसलमेर के स्थानीय नेता इसका विरोध कर रहे हैं. अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा चर्चा करेंगे. इसके बाद ही पार्टी हाईकमान अंतिम निर्णय लेगा.

अमीन खान की वापसी बनी मिसाल: पिछले माह पूर्व मंत्री अमीन खान की वापसी हो चुकी है. पार्टी ने उनका निष्कासन रद्द कर उन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल कर लिया था. उनकी वापसी के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य नेताओं की सिफारिश मानी जाती है. अनुशासन समिति ने भी उनकी वापसी की अनुशंसा की थी.