जींद में हटाना था चबूतरा, मकान हटाने का थमा दिया गलत नोटिस, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने दोषी के खिलाफ चार्जशीट का दिया आदेश - CHARGESHEET AGAINST CULPRIT OFFICER

जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सख्त एक्शन लेते हुए अतिक्रमण का गलत नोटिस जारी करने वाले के खिलाफ चार्जशीट करने को कहा.

शिकायतों का निपटारा करते शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 29, 2025 at 9:44 PM IST

जींद: हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शुक्रवार को जींद जिला परिवेदना समिति बैठक में प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है. उचाना कला के वार्ड आठ में एक अवैध चबूतरे की शिकायत पर नगर पालिका के अधिकारियों ने चबूतरा हटाने के बजाय मकान मालिक को मकान हटाने का नोटिस थमा दिया. बैठक में जब मंत्री ने नगर पालिका के सचिव से इस गलत नोटिस के बारे में जवाब मांगा तो अधिकारी कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए. नाराजगी जताते हुए मंत्री ढांडा ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि 'अगले दो दिनों के भीतर अवैध चबूतरा हटाया जाए. यदि समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा.'

चार्जशीट जारी करने का आदेश: इसके साथ ही शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मकान हटाने का नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट करने का आदेश दिया.

जींद जिला परिवेदना समिति बैठक (Etv Bharat)

कांग्रेस को शिक्षा मंत्री ने बताया देशद्रोहीः शिक्षा महिपाल ढांडा ने कहा कि 'कांग्रेसी घुसपैठियों के दम पर सरकार बनाने की मंशा रखने वाले देशद्रोही हैं. घुसपैठिए कल को यहां के युवाओं के रोजगार पर भी डाका डालेंगे. देश की जनता को भी इसमें मुस्तैद होना चाहिए. यह राजनीति नहीं भविष्य का मुद्दा है. आज कांग्रेस वोट चोरी का मामला उठा रही है. जबकि कांग्रेस घुसपैठियों के वोटों से सत्ता में रही. इसलिए कांग्रेस को दर्द हो रहा है. यह देश धर्मशाला नहीं है, जो भी आएगा रहेगा. देश यहां के लोगों का है. 2004 में आधार कार्ड बनवाने वालों की भी जांच होनी चाहिए. ऐसे तो संसद में भी घुसपैठिए आकर बैठ जाएंगे. कांग्रेसियों ने घुसपैठियों को शह दे दी,अब डर रहे हैं.'

बैठक में रखी 15 शिकायतें, दस का हुआ समाधान: जिला प्रतिवेदन कष्ट निवारण समिति समक्ष कुल 15 शिकायतें प्रस्तुत की गई, जिनमें से 10 शिकायतों का समाधान मौके पर किया गया. शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए निर्धारित समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए गए. कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 'आमजन की शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी.'

पोर्टल पर जमीन दूसरे के नाम दर्शायाः कृष्णा कुमार निवासी मुआना कि शिकायत में बताया गया कि 'उनकी जमीन को पोर्टल पर दूसरे के नाम दर्शाया गया और दूसरे लोगों द्वारा उनको यानी जमीन मालिक को मिलने वाली मुआवजा राशि वसूल कर ली गई.' इस पर कैबिनेट मंत्री ने उचित जांच के आदेश दिए और अतिरिक्त उपायुक्त को धोखाधड़ी करने वाले उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए.' कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की अध्यक्षता में परिवेदना समिति की बैठक में प्राप्त अन्य दस शिकायतों का समाधान कर फाइल किया गया.

सरकारी स्कूलों में बच्चों को दी जा रही गुणवत्ता युक्त शिक्षाः प्रदेश के शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा है कि 'सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है. गत वर्षों में सरकारी स्कूलों के प्रति लोगों का उदासीन नजरिया रहा है. जबकि उनका झुकाव ज्यादातर निजी शिक्षण संस्थानों या स्कूलों के प्रति रहा. लोगों में प्राय: भावना बनी रही कि सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में अच्छी तालीम मिलती है. वर्तमान सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत इस नजरिये को बदलने की कौशिश की गई है. अब अभिभावकों में सरकारी संस्थाओं के प्रति सकारात्मक भावना पैदा हो रही है. वर्तमान सत्र के दौरान प्रथम चरण में प्रदेश के 1500 ऐसे स्कूल चिह्नित किए गए हैं, जिनके भवन पुराने हैं और जर्जर हालात में हैं. अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है. शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों से भी सरकारी स्कूलों के रखरखाव एवं समुचित व्यवस्था दुरूस्त करने में अपना सकारात्मक सहयोग देने के लिए कहा.'

