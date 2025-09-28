ETV Bharat / state

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का अर्ध शतक, अलवर बफर जोन में बाघिन दो शावकों संग दिखी

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 50 पहुंची. अलवर बफर जोन में बाघिन एसटी-2302 दो शावकों संग कैमरे में कैद हुई.

सरिस्का में शावकों के साथ बाघिन
शावकों के साथ बाघिन (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 5:44 PM IST

3 Min Read
अलवर: जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक और खुशखबरी सामने आई है. रविवार को अलवर बफर जोन में बाघिन एसटी-2302 दो शावकों के साथ कैमरा ट्रैप में कैद हुई. खास बात यह रही कि इसी बाघिन के साथ 16 सितम्बर को केवल एक शावक देखा गया था, अब दूसरा शावक भी कैमरे में कैद हो गया है. इससे स्पष्ट है कि सरिस्का में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और यहां का संरक्षण प्रयास सफल हो रहा है.

वन मंत्री संजय शर्मा की पोस्ट: इस उपलब्धि पर प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में अब बाघों का अर्ध शतक पूरा हो गया है. उन्होंने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. वन मंत्री ने बताया कि सरिस्का में अब कुल 50 बाघ हैं जिनमें 11 नर बाघ, 18 बाघिन और 21 शावक शामिल हैं. यह संख्या राजस्थान के वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों की सफलता को दर्शाती है.

अलवर बफर जोन में पहली बार 11 बाघ: सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने जानकारी दी कि अलवर बफर जोन में बाघों की संख्या पहली बार 11 तक पहुंच गई है. उन्होंने बताया कि करणीमाता मंदिर क्षेत्र में बाघिन और शावकों को देखने के बाद वन विभाग ने विशेष मॉनिटरिंग शुरू की थी. इसके लिए वनकर्मियों की टीमें लगातार क्षेत्र की निगरानी कर रही हैं ताकि बाघिन और शावक पूरी तरह सुरक्षित रह सकें.

नवरात्र में श्रद्धालुओं से अपील: कटियार ने नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे करणीमाता मंदिर क्षेत्र में सतर्कता बरतें. उन्होंने कहा कि श्रद्धालु सुबह जल्दी और शाम देर से मंदिर क्षेत्र में न जाएं. ऐसा करने से इंसानों और बाघों के बीच टकराव की संभावना कम होगी और दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी.

संरक्षण की दिशा में बड़ी सफलता: सरिस्का टाइगर रिजर्व और अलवर बफर जोन में बाघों की यह संख्या अब तक के इतिहास में सबसे अधिक है. यह उपलब्धि न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है. यह दर्शाता है कि सरिस्का में वन्यजीव संरक्षण और मॉनिटरिंग की व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है. बाघों की बढ़ती संख्या पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है.

