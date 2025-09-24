ETV Bharat / state

उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम ने संभाला चार्ज, पार्टी दफ्तर में पूजा अर्चना के साथ जीत की हैट्रिक का लिया संकल्प

बीजेपी ने 42 सदस्यीय नई कार्यकारिणी गठित की है. आज देहरादून में एक दिवसीय कार्यशाला में मिशन हैट्रिक पर चर्चा होगी

BJP NEW TEAM TAKES CHARGE
BJP के नए पदाधिकारियों ने संभाला चार्ज (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 24, 2025 at 12:00 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में भाजपा मुख्यालय पर मंगलवार को पार्टी की नवगठित प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारियों ने अपना चार्ज संभाल लिया है. बीजेपी ने प्रदेश संगठन की 42 सदस्यीय नई टीम का ऐलान हाल ही में किया है. इस मौके पर प्रदेश कार्यालय पर विधिवत पूजा अर्चना की गई.

उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम ने संभाला कार्यभार: उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में प्रदेश कार्य समिति की नई टीम अब पूरे नए कलेवर के साथ अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए तैनात हो गई है. आपको बता दें कि जिस तरह से लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हुई थी, लेकिन प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे थे जिसके बाद प्रदेश कार्य समिति की घोषणा नहीं हो पाई थी. पिछले ही हफ्ते श्राद्ध पक्ष में भाजपा ने अपनी प्रदेश टीम की घोषणा की थी और अब नवरात्रि लगने के बाद प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने भाजपा मुख्यालय पर अपना चार्ज संभाल लिया है.

बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुआ हवन पूजन: मंगलवार को भाजपा मुख्यालय पर एक भव्य पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी के संगठन महामंत्री अजय के साथ तीन प्रदेश महामंत्री जिनमें कि एक महिला महामंत्री भी शामिल हैं, सभी ने इस पूजन कार्यक्रम में भाग लिया. वहीं इस मौके पर कुछ ऐसे कार्यकारिणी के सदस्य जो कि दोबारा से प्रदेश कार्यकारिणी का हिस्सा बने हैं वह भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे.

BJP new team takes charge
BJP प्रदेश मुख्यालय में पूजा अर्चना करते पदाधिकारी (फोटो- ETV Bharat)

2027 विधानसभा चुनाव में एकजुट रहने के संकल्प: आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण पदों पर प्रदेश महामंत्री के रूप में कुंदन परिहार और तरुण बंसल ने अपने कार्यालय में अपना चार्ज लिया. वहीं प्रदेश में पहली बार महिला महामंत्री के रूप में दीप्ति भारद्वाज ने भी अपने कार्यालय में अपना चार्ज संभाला. वहीं इसके अलावा प्रदेश कार्यालय सचिव के पद पर जगमोहन सिंह रावत ने भी प्रदेश कार्यालय में अपना कार्यभार संभाला. इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने एक दूसरे को बधाइयां दी और आगामी 2027 चुनाव के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया.

मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ भाजपा के नये सदस्यों ने किया कार्यभार ग्रहण: भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने विधिवत रूप से कार्यभार संभाल लिया है. इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट एवं प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार की मौजूदगी में हुए हवन पूजन में सभी प्रदेश महामंत्री, मंत्री, कार्यालय प्रभारी, मीडिया प्रभारी समेत प्रदेश टीम के पदाधिकारी उपस्थित रहे. इस दौरान हुए हवन में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन मंत्री के साथ नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार, दीप्ति रावत, तरुण बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल, शैलेंद्र बिष्ट, स्वराज विद्वान प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल, प्रदेश मंत्री सतीश लखेड़ा, आदित्य चौहान, नेहा जोशी, गौरव पांडे, प्रदेश कार्यालय सचिव जगमोहन रावत, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, सह संयोजक राजेंद्र नेगी, विनय गोयल, सोशल मीडिया संयोजक हिमांशु संगतानी, सह संयोजक करुण दत्ता, गौरव सिंह, आईटी संयोजक प्रवीण लेखवार आदि नवनियुक्त पदाधिकारियों ने भाग लिया.

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए आगामी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा, आप सबको तत्काल प्रभाव से मिशन 2027 को जीतने के लिए जुटना है. एक एक बूथ तक डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों और संगठन की सक्रियता को पहुंचाना है. आप सबके पुरुषार्थ और समर्पण से देवभूमि की जनता का आशीर्वाद भाजपा को मिला निश्चित है. इस दौरान बड़ी संख्या में सरकार में दायित्वधारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे.

भाजपा की प्रदेश कार्यशाला आज, मिशन 2027 में हैट्रिक पर होगा मंथन: भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बी एल संतोष की मौजूदगी में आज बुधवार को पार्टी की प्रदेश कार्यशाला होने जा रही है. जिसमें प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत समस्त नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी, 2027 में मिशन हैट्रिक को लेकर कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे.

बूथ स्तर तक मजबूती पर फोकस: प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि 24 सितंबर को राजधानी के कुआंवाला क्षेत्र के एक निजी संस्थान में पार्टी की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है. जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का मार्गदर्शन पार्टी के सभी नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी से प्रभारी जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्रियों को प्राप्त होगा. इस एक दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार भी उपस्थित रहेंगे. उन्होंने बताया, आज की बैठक का मुख्य एजेंडा 2027 में मिशन हैट्रिक और संगठन के बूथ स्तर तक मजबूती पर फोकस रहने वाला है.

इन विषयों पर भी पार्टी बनाएगी रणनीति: पार्टी मुख्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कार्यशाला में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की मौजदगी में 2027 के चुनाव में हैट्रिक लगाने के मिशन को कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. जिसके क्रम में किस तरह सभी बूथों तक पार्टी को और अधिक मजबूत किया जाए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक नई जनप्रतिनिधियों की बड़ी टीम का कैसे बूथों पर उपयोग किया जाए, संगठन के कार्यक्रमों से सरकार की उपलब्धियों को कैसे अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, आगे संगठन का बूथ स्तर तक सभी प्रकोष्ठों और मोर्चों की इकाइयों का गठन किया जाना आदि अनेकों विषय हैं जिनपर पार्टी रणनीति तैयार करेगी. इस कार्यशाला के साथ पदाधिकारियों की नई प्रदेश टीम, मिशन 2027 की तैयारियों में लग जाएगी. पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तराखंड में पीएम मोदी के जन्मदिन को दैवीय आपदा सेवा पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं. जहां एक तरफ सरकार, जनता को राहत पहुंचाने के लिए रात दिन जुटी है, वहीं हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भी पूरी सामर्थ्य और सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रहे हैं. कैसे इस सहायता को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है, उसपर भी चर्चा होगी.
