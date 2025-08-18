ETV Bharat / state

बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया बड़ा खुलासा - MANISHA MURDER CASE

मनीषा केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा, शरीर में जहरीला पदार्थ, दुष्कर्म-तेजाब के सबूत नहीं, आत्महत्या की आशंका गहरी, पुलिस जांच जारी.

बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड की गुत्थी सुलझी
बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड की गुत्थी सुलझी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 18, 2025 at 11:19 PM IST

भिवानी: बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड मामले में आखिरकार पुलिस गुत्थी सुलझाने में सफल हो गई है. भिवानी पुलिस की गहन जांच और चिकित्सकों की विशेष रिपोर्ट के बाद बड़ा खुलासा हुआ है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चार अहम बिंदु सामने आए हैं, जिनसे मामले की दिशा पूरी तरह बदल गई है.

रिपोर्ट में चार अहम बिंदु सामने आए

  1. पहला, मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ मिला है. जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि यह जहरीला पदार्थ खाद-बीज की दुकान से खरीदी गई दवा के रूप में लिया गया था. इस आधार पर यह संदेह गहरा हो गया है कि मनीषा ने आत्महत्या की है.
  2. दूसरा, रिपोर्ट में उल्लेख है कि मनीषा की मौत के बाद उसके शरीर को किसी जानवर ने काटा है, जिससे शरीर पर पाए गए गहरे कट के निशान की गुत्थी सुलझ गई है.
  3. तीसरा, रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है कि मनीषा के शरीर पर किसी भी प्रकार का केमिकल या तेजाब नहीं डाला गया.
  4. चौथा और सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह हुआ है कि मनीषा के साथ दुष्कर्म होने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं.

भिवानी पुलिस अधीक्षक समित कुमार ने बताया कि चिकित्सकों के बोर्ड ने इन बिंदुओं पर स्पष्ट राय दी है. उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पुलिस की जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. हालांकि एसपी ने कैमरे के सामने बयान देने से परहेज किया, लेकिन मोबाइल पर हुई बातचीत में उन्होंने इन चारों तथ्यों को साझा किया. उनका कहना है कि वह कल सुबह पत्रकारों के सामने आधिकारिक रूप से मीडिया को रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी देंगे.

परिजन और ग्रामीण हत्या मानकर कर रहे न्याय की मांग

गौरतलब है कि मनीषा की मौत के बाद से ही जिले में धरनों और विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी था. लोग इस मामले को हत्या मानकर न्याय की मांग कर रहे थे. मगर अब चिकित्सकों की रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. इस रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि मनीषा के शरीर में जहरीला पदार्थ था और उनकी मौत उसी कारण से हुई.

रिपोर्ट को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई करेगी पुलिस

फिलहाल पुलिस इस रिपोर्ट को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई करेगी. वहीं, रिपोर्ट सामने आने के बाद जिले में जारी आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों पर भी विराम लगने की संभावना जताई जा रही है. पुलिस अधीक्षक समित कुमार ने कहा कि उनकी टीम ने पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की है और अब जांच अंतिम चरण में है.

हालांकि पुलिस ने मनीषा हत्याकांड मामले में गहन जांच के बाद कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर कर दिए हैं, लेकिन अब बड़ा प्रश्न यह उठ रहा है कि यदि मनीषा ने आत्महत्या की है तो इसके पीछे कारण क्या रहे. फिलहाल पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सच्चाई पूरी तरह सामने आ सके.

