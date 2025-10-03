ETV Bharat / state

बीकानेर में 400 साल पुरानी परंपरा, पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह का मुहूर्त निकला

बीकानेर के पुष्करणा ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह 10 फरवरी 2026 को होगा. 400 साल पुरानी परंपरा अनुसार शास्त्रार्थ कर तिथि तय की गई.

PUSHKARNA BRAHMIN SAMAJ
करीब सात घंटे तक चली चर्चा (ETV Bharat Bikaner)
Published : October 3, 2025 at 7:00 AM IST

Updated : October 3, 2025 at 7:59 AM IST

2 Min Read
बीकानेर: पुष्करणा ब्राह्मण समाज का सामूहिक सावा 10 फरवरी 2026 को होगा. गुरुवार देर रात समाज के विद्वान पंडितों के बीच करीब सात घंटे तक चली शास्त्रार्थ और चर्चा के बाद इस तिथि पर सहमति बनी. शुरुआत रात 8.30 बजे हुई और चर्चा तड़के करीब 3 बजे तक चली. आखिरकार विद्वानों ने एकमत होकर 10 फरवरी 2026 को शुभ तिथि घोषित किया.

400 साल पुरानी परंपरा: पुष्करणा ब्राह्मण समाज में सामूहिक विवाह की तिथि तय करने की परंपरा करीब 400 साल पुरानी है. यह परंपरा हर दो साल में दशहरे के दिन निभाई जाती है. जस्सोलाई तलाई स्थित महादेव मंदिर में इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. परंपरा के अनुसार पंचांग के आधार पर श्लोकों की व्याख्या कर अलग-अलग तिथियों के दोष और गुणों पर विचार किया गया.

पुष्करणा ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह 10 फरवरी 2026 को होगा. (ETV Bharat Bikaner)

इसे भी पढ़ें- अनूठी है बीकानेर की सामूहिक विवाह की परंपरा, 400 सालों से भी ज्यादा समय से चली आ रही

शिव-पार्वती के नाम से निकला मुहूर्त: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि सावा का मुहूर्त भगवान शिव और माता पार्वती के नाम से ही निकाला जाता है. इस बार का मुहूर्त चंद्रशेखर और उमा नाम से निकला है. समाज में यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है, जिसे सभी बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ निभाते हैं.

80 फीसदी शादियां सावे में: नारायण व्यास ने बताया कि पुष्करणा समाज में आज भी 80 फीसदी शादियां सावे में ही होती हैं. उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने सबको समान मानते हुए सामूहिक विवाह की शुरुआत की थी. यह कम खर्च में भव्य आयोजन का अनोखा उदाहरण है. उन्होंने बताया कि आज भी सम्पन्न परिवार इस परंपरा को निभाते हैं. हालांकि. अब कुछ लोग बदलाव करते हुए सावे के अलावा भी विवाह करने लगे हैं क्योंकि सावा केवल दो साल में एक बार होता है.

