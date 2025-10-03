ETV Bharat / state

बीकानेर में 400 साल पुरानी परंपरा, पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह का मुहूर्त निकला

करीब सात घंटे तक चली चर्चा ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: पुष्करणा ब्राह्मण समाज का सामूहिक सावा 10 फरवरी 2026 को होगा. गुरुवार देर रात समाज के विद्वान पंडितों के बीच करीब सात घंटे तक चली शास्त्रार्थ और चर्चा के बाद इस तिथि पर सहमति बनी. शुरुआत रात 8.30 बजे हुई और चर्चा तड़के करीब 3 बजे तक चली. आखिरकार विद्वानों ने एकमत होकर 10 फरवरी 2026 को शुभ तिथि घोषित किया. 400 साल पुरानी परंपरा: पुष्करणा ब्राह्मण समाज में सामूहिक विवाह की तिथि तय करने की परंपरा करीब 400 साल पुरानी है. यह परंपरा हर दो साल में दशहरे के दिन निभाई जाती है. जस्सोलाई तलाई स्थित महादेव मंदिर में इस शास्त्रार्थ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे. परंपरा के अनुसार पंचांग के आधार पर श्लोकों की व्याख्या कर अलग-अलग तिथियों के दोष और गुणों पर विचार किया गया. पुष्करणा ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह 10 फरवरी 2026 को होगा. (ETV Bharat Bikaner)

