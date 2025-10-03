ETV Bharat / state

RSS शस्त्र पूजन हंगामा मामला: विकास जाखड़ समेत 9 की जमानत अर्जी खारिज

अदालत ने आरएसएस शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा व सरकारी संपत्ति नुकसान मामले में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विकास जाखड़ व अन्य 8 की जमानत खारिज की.

Vikas Jakhar Bail Rejected
जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2025 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शहर की निचली अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विकास जाखड़ और 8 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. महानगर प्रथम की न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण ने यह आदेश विकास जाखड़ सहित किशोर चौधरी, मनीष, महेश कुमार, रामसिंह, विकास, साहिल, अक्षय और राकेश कुमार सैनी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.

पीठासीन अधिकारी नीलम सुलभ जैन ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर बीएनएस सहित पीडीपीपी एक्ट के तहत गंभीर आरोप हैं. आरोपियों पर कार्यक्रम स्थल पर लगे पोडियम को गिराने, पोस्टर फाड़ने, कार्यक्रम कर रहे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और पुलिस की गाड़ी की लाइट तोड़कर राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इसके अलावा आरोपी विकास जाखड़ के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में पहले से ही आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. ऐसे में आरोपी को आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.

इसे भी पढ़ें- एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, पुलिस पर लगाए ये आरोप

जमानत अर्जी में अधिवक्ता भगवान सहाय व अन्य वकीलों ने कहा कि पुलिस ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर आरोपी बनाया है. मामले में एक तरफ तो उन्हें घटना के समय शांतिभंग और अपराध किए जाने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ गंभीर धाराओं में अपराध मानते हुए उन्हें उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया. ऐसे में एक ही घटना की दो रिपोर्ट बनाना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. इसके अलावा जिन धाराओं में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. इसके बावजूद गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.

इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत अर्जी खारिज करने की गुहार की. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. आरएसएस ने गत 1 अक्टूबर को विवि परिसर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा था. आरोप है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आयोजन का विरोध करते हुए मंच पर तोड़फोड़ की और सरकारी जीप को नुकसान पहुंचाया.

For All Latest Updates

TAGGED:

NSUI PRESIDENT VIKAS JAKHARRSS SHASTRA POOJANRAJASTHAN UNIVERSITYVIKAS JAKHAR BAIL REJECTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रात में शरीर में नजर आएं ये लक्षण हो जाएं सावधान! लिवर डैमेज का हो सकता है संकेत

Perplexity Comet ब्राउज़र अब सभी के लिए फ्री में उपलब्ध, जानें इसके खास फीचर्स की लिस्ट

Snapchat ने बदली पॉलिसी, अब 5GB से ज्यादा Memories सेव करने पर देना होगा पैसा

बीकानेर में 400 साल पुरानी परंपरा, पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह का मुहूर्त निकला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.