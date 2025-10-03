ETV Bharat / state

RSS शस्त्र पूजन हंगामा मामला: विकास जाखड़ समेत 9 की जमानत अर्जी खारिज

October 3, 2025

जयपुर: शहर की निचली अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विकास जाखड़ और 8 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. महानगर प्रथम की न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण ने यह आदेश विकास जाखड़ सहित किशोर चौधरी, मनीष, महेश कुमार, रामसिंह, विकास, साहिल, अक्षय और राकेश कुमार सैनी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए. पीठासीन अधिकारी नीलम सुलभ जैन ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर बीएनएस सहित पीडीपीपी एक्ट के तहत गंभीर आरोप हैं. आरोपियों पर कार्यक्रम स्थल पर लगे पोडियम को गिराने, पोस्टर फाड़ने, कार्यक्रम कर रहे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और पुलिस की गाड़ी की लाइट तोड़कर राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इसके अलावा आरोपी विकास जाखड़ के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में पहले से ही आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. ऐसे में आरोपी को आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. इसे भी पढ़ें- एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित तीन कार्यकर्ताओं को जेल भेजा, पुलिस पर लगाए ये आरोप