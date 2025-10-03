RSS शस्त्र पूजन हंगामा मामला: विकास जाखड़ समेत 9 की जमानत अर्जी खारिज
अदालत ने आरएसएस शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा व सरकारी संपत्ति नुकसान मामले में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विकास जाखड़ व अन्य 8 की जमानत खारिज की.
Published : October 3, 2025 at 2:18 PM IST
जयपुर: शहर की निचली अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विकास जाखड़ और 8 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. महानगर प्रथम की न्यायिक मजिस्ट्रेट, दक्षिण ने यह आदेश विकास जाखड़ सहित किशोर चौधरी, मनीष, महेश कुमार, रामसिंह, विकास, साहिल, अक्षय और राकेश कुमार सैनी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए.
पीठासीन अधिकारी नीलम सुलभ जैन ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों पर बीएनएस सहित पीडीपीपी एक्ट के तहत गंभीर आरोप हैं. आरोपियों पर कार्यक्रम स्थल पर लगे पोडियम को गिराने, पोस्टर फाड़ने, कार्यक्रम कर रहे लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने और पुलिस की गाड़ी की लाइट तोड़कर राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इसके अलावा आरोपी विकास जाखड़ के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में पहले से ही आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. ऐसे में आरोपी को आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता.
जमानत अर्जी में अधिवक्ता भगवान सहाय व अन्य वकीलों ने कहा कि पुलिस ने विधि के आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर आरोपी बनाया है. मामले में एक तरफ तो उन्हें घटना के समय शांतिभंग और अपराध किए जाने की संभावना के आधार पर गिरफ्तार किया गया, वहीं दूसरी तरफ गंभीर धाराओं में अपराध मानते हुए उन्हें उसी घटनाक्रम में गिरफ्तार किया गया. ऐसे में एक ही घटना की दो रिपोर्ट बनाना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है. इसके अलावा जिन धाराओं में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. इसके बावजूद गिरफ्तारी से पूर्व धारा 41 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
इसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने जमानत अर्जी खारिज करने की गुहार की. दोनों पक्षों की बहस सुनकर अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. आरएसएस ने गत 1 अक्टूबर को विवि परिसर में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम रखा था. आरोप है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आयोजन का विरोध करते हुए मंच पर तोड़फोड़ की और सरकारी जीप को नुकसान पहुंचाया.