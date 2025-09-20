ETV Bharat / state

2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण रविवार को, भारत में श्राद्ध कर्म नहीं होंगे प्रभावित

धार्मिक मान्यता और सूतक काल: ज्योतिषाचार्य डॉ अमित व्यास ने स्पष्ट किया कि भारतीय परंपरा के अनुसार किसी ग्रहण का प्रभाव तभी माना जाता है जब वह भारत में दिखाई दे. चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दृष्टिगोचर नहीं होगा, इसलिए सूतक काल का पालन करने की आवश्यकता नहीं है. सामान्यतया सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार धार्मिक दृष्टिकोण से इसका कोई असर भारतीय जनजीवन पर नहीं पड़ेगा.

जयपुर: इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण रविवार, 21 सितंबर 2025 को घटित होगा. भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 10:54 बजे शुरू होकर अगले दिन सोमवार, 22 सितंबर की सुबह 3:23 बजे तक रहेगा. वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक खग्रास (पूर्ण) सूर्य ग्रहण होगा. हालांकि, यह भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा. इसका नजारा केवल अंटार्कटिका, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और उनके आसपास के समुद्री क्षेत्रों से ही देखा जा सकेगा.

सर्वपितृ अमावस्या और श्राद्ध कर्म: विशेष बात यह है कि 21 सितंबर को ही सर्वपितृ अमावस्या भी पड़ रही है. इस दिन पितरों के श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व होता है. डॉ अमित व्यास ने बताया कि चूंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए श्राद्ध कर्म प्रभावित नहीं होंगे. निर्धारित समयानुसार सुबह 11:00 बजे से 12:00 बजे तक पितृ तर्पण और श्राद्ध विधि पूर्ण रूप से की जा सकेगी.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण: भारत के लिए यह सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना भर रहेगा. धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक दृष्टिकोण से इसका कोई विशेष महत्व नहीं है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में घटित होगा. इसके कारण कुछ राशियों पर हल्का-फुल्का प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन भारतवासी इसे व्यावहारिक रूप से अनुभव नहीं करेंगे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण: विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक लेता है. इस बार चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेगा, इसलिए इसे खग्रास सूर्य ग्रहण कहा जाएगा. हालांकि, भारत समेत एशिया के अधिकांश देश इस दृश्य का आनंद नहीं ले पाएंगे.