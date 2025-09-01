ETV Bharat / state

पुलिस मामले की कर रही जांच पड़ताल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 5:06 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 5:21 PM IST

लखनऊ : मदेयगंज थाना क्षेत्र में कुल देवी मंदिर में स्थापित देवी-देवताओं की मूर्तियों को खंडित करके आग लगा दी गई. आरोप है कि चांदी की छोटी मूर्तियां चोरी हो गईं. इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

सुबह लोग पूजा करने पहुंचे तब हुई जानकारी : मदेयगंज बंधे के किनारे कुल देवी मंदिर है. सोमवार सुबह जब लोग पूजा करने पहुंचे, तो देखा कि मंदिर में रखी मूर्तियां खंडित हैं, चुनरी जली हुई है और कुछ छोटी चांदी की मूर्तियां गायब हैं. इसके बाद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस : स्थानीय लोगों ने बताया कि वे रोज सुबह-शाम यहां पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं. इस घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. लोगों ने बताया, 31 अगस्त की शाम को पूजा-अर्चना करने के बाद मंदिर बंद कर दिया गया था. रात में अराजकतत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है.

अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज : एडीसीपी सेंट्रल ममता रानी चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मंदिर में माता दुर्गा की प्रतिमा पर चढ़ी चुनरी जल गई है. शुरुआती जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं यह घटना पूजा के दौरान जलाए गए दीपक या अगरबत्ती से तो नहीं हुई. मूर्तियों को खंडित करने और चोरी का मामला गंभीर है. पुलिस गहनता से जांच कर रही है. अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया. दोषियों की तलाश जारी है.

